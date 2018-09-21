〈蘋果新機開賣〉看好女性果粉客群成長 德誼拚今年iPhone業績成長3成

蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max 今 (21) 日上市，遠傳 (4904-TW) 旗下德誼數位總經理趙憶南表示，由於今年網路預約量年增 2-3 成，加上鎖定女性客層推出百貨獨家優惠、粉嫩周邊商品，希望帶動 iPhone 新機系列整體業績上看 30% 成長。

趙憶南指出，根據德誼觀察發現，相較於男性擁有高度品牌忠誠度，女性於購買商品時較容易受到外觀設計、銷售服務影響，加上德誼有高達 27 間門市位於以上班族女性為主要客層的百貨公司，因此今年特別以女性市場為主力推出一系列百貨獨家優惠及粉嫩周邊商品。

他表示，今年 iPhoneXS 系列首波網路預約量較去年同期成長 2-3 成，以 iPhone XS Max 的 256GB 金色款最好，第二名則是 iPhone XS 64GB 金色、iPhone XS 256GB 金色為第 3 名，另外 512GB 版本機款在初期也有不少的需求。

趙憶南分析， iPhone 6S 以前的換機達 6 成，可望帶動歷年來最大的換機潮，透過舊換新購買的比重達 25%，也較過去大幅成長，初期以 iPhone XS Max 的需求量較多，iPhone XS 則有固定換機的需求，預期對 10 月底將上市，較平價的 iPhone XR 銷量也看好。

他說，以到貨量來看，iPhone XS 系列到貨量比 iPhone X 多，約與 iPhone 8 持平，在到貨量正常的情況下，大約 2 星期可消化首批預購量，德誼鎖定女性客群，預估可成長 2 成，力拚今年 iPhone 整體業績成長 3 成。

燦坤 (2430-TW) 全台 96 家 Apple Shop 今日開賣 iPhone XS 及 iPhone XS Max，開賣 4 小時內全台銷售業績破 5000 萬元，以金色版本銷售逾半數表現最好，iPhone XS Max 256GB 及 512GB 兩款銷售情況最好，合計占比達 7 成。