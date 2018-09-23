〈Q3財報搶先看〉旺季出貨熱+價格上漲 面板雙虎獲利看好

電視面板經過 1 年多的跌價之後， 6 月價格開始止跌反彈，第 3 季迎來旺季，不僅是出貨量成長，7、8 月價格持續調漲，根據群智研究最新電視面板價格風向標顯示，9 月大部分尺寸價格止漲回穩；法人看好第 3 季的旺季效應，預估面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第 3 季營收可望有 2 位數成長，獲利回升，群創受惠報價回升拉高毛利率，單季將可望由虧轉盈。

面板產業第 3 季旺季效益顯現，電視面板 7 月由 32 吋帶頭調漲，8 月漲勢擴 40 吋、43 吋、55 吋等各尺寸電視面板價格，研調機構預估今年第 3 季將是電視面板價格最高峰，但值得注意的是，第 4 季並沒有太多驚喜，價格恐將調整，明年第 1 季在中國新產能放大下將更悲觀。

群智指出， 9 月因新增產線加速爬坡，同時，外銷備貨需求逐步減弱，供需趨於平衡，電視面板大部分尺寸價格止漲回穩，10 月在外銷備貨需求進一步減弱，中國大陸內銷雙十一備貨強勁下，預計電視面板價格整體平穩，部分尺寸將小幅下降。

各電視面板尺寸價格表現部分，9 月 32 吋價格止漲回穩，預計 10 月價格將小幅下降 1 美元；39.5-43 吋在需求依然強勁下，9 月供應偏緊，價格微幅上漲 1 美元，預計 10 月價格止漲回穩。

49-50 吋的需求及供應都有增加，供需相對平衡，預計 9 月和 10 月的價格維持平穩；55 吋 9 月價格維持，預計 10 月價格持穩；大尺寸方面，供需基本平衡，價格持穩。

在 8 月底的智慧顯示與觸控展時，面板雙虎步看好下半年景氣，友達董事長彭双浪指出，上半年有點受到衝擊，主要是受到供給的影響，由於電視、手機面板報價下跌，終端產品售價更加親民化，品牌有行銷上的空間，加上今年有運動賽事帶動，經過 2 個季度的努力之後，今年下半年面板景氣非常熱，拉貨力道強勁。

群創董事長洪進揚強調，下半年景氣審慎樂觀，除了面板價格反彈以外，庫存水位在第 2 季時的確有偏高，當時很明快的進行用價格來拉動，很快把庫存去化，現在回到非常正常的水位，下半年隨著景氣反彈，價格上面會帶動獲利，獲利情況會比第 2 季的情況好很多。

友達預估第 3 季大尺寸面板出貨季增率 5%，ASP 持平；中小尺寸在出貨尺寸放大下，出貨量季減逾 1 成，約達 11-13%；法人預估面板雙虎第 3 季營收可望有 2 位數成長，獲利回升。

群創預估第 3 季大尺寸出貨及平均銷售單價 (ASP) 同步季增 1-3%，中小尺寸出貨略減 1-3%，但 ASP 季增 1-3%，主要受惠於旺季拉貨力道強勁，看好大尺吋及中小尺吋面板價格全面走升，庫存逐步回復健康水位；法人認為，第 3 季報價回升可望拉高毛利率，單季將可由虧轉盈。