桂盟上半年純益年增近2成 EPS達4.04元

全球最大的金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 董事會今 (10) 日通過上半年度財報，受惠於自行車鏈條補修市場成長、電動自行車專用鏈條出貨增長，以及新增合併事業獲利貢獻等因素，稅後純益達 5.08 億元，年增 19.2%，依除權後股本計算，每股純益為 4.04 元。

桂盟將在 8 月 20 日發放每股股利為 5 元，包括每股 4.5 元現金股利以及 0.5 元股票股利。

桂盟上半年財報營收為 26.38 億元，毛利為 10.91 億元，毛利率為 41.4%，年減 2.5 個百分點，稅後純益 5.08 億元，年增 19.2%，依除權後股本計算，每股純益為 4.04 元。

桂盟主管指出，今年第 2 季桂盟在汽車正時系統 (ATS) 部門產線搬遷而產生一次性的費用、去年同期大陸共享單車投放熱潮以致比較基期墊高，所以獲利僅較去年同期微幅增加。去除這些因素，桂盟獲利較去年同期成長超過 5%；近來，因應電動自行車與超高階運動休閒車的強烈需求，桂盟新增購電動自行車專用鏈條與超高階鏈條生產設備已陸續到位，同時也針對自行車補修市場推出新產品、新包裝，這將為桂盟下半年起的獲利帶來新動能。

桂盟今日也公布 7 月合併營收 3.86 億元，月減 9.39%，年減 6.58%；累計 1-7 月營收為 30.34 億元，年增率為 8.62%。