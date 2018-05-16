〈桂盟法說〉精耕歐洲市場 擴大高毛利產品市占率

全球第一大金屬鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 在營運策略上，除搶攻非自行車的汽、機車市場並擴大市占之外，董事長吳盈進今 (16) 日指出，對於自行車用的鏈條市場，也在進行市場深耕，目標較高毛利率的修補用鏈條出貨，占比重要達 5 成。

桂盟也看好電動自行車市場，此方面占總營收比重僅個位數，隨著歐美市場對電動自行車逐漸重視，加上毛利高，也是未來發展重要方向。

吳盈進指出，自行車事業部車深耕歐洲市場以建立在地化的團隊，由西歐市場 25 國逐步向外擴充經營據點，主要在補修市場提高市占率，目前在自行車事業部車的目標，朝向供應給自行車組裝廠及補修市場出貨各半方向前進。

桂盟自行車出貨包括供應自行車廠如巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 等，並建立彼此結盟的合作關係，出貨量雖然大，但毛利率遠不及補修用市場高；也因此桂盟考量獲利，將朝繼續深耕自行車補修市場著手，吳盈進指出，將朝開發店中店模式著手。

此外，中國大陸共享單車市場整併告一段落，桂盟也與包括 Hello Bike、OFO、滴滴、摩拜、青橘簽下供應合約，雖然營運商期望產品朝更低成本維修方向發展，桂盟的鏈條供貨單價將明顯拉高。

桂盟去年第 3 季起併入「汽車正時系統」事業部門，2017 年營收達 50.51 億元，創下新高，年增 25.87%，稅後純益為 10.43 億元，也創新高，年增 21.75%，每股純益 8.69 元；董事會日前決議去年盈餘每股擬配 4.5 元現金及 0.5 元股票股利，合計 5 元股利，將提交 6 月 22 日的股東會進行決議。