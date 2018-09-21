尖點布局5G、汽車板鑽新應用領域 將成新動能

隨著傳統旺季到來，PCB 鑽針及車削刀具供應商尖點科技 (8021-TW) ，看好下半年表現，第 3 季表現可望優於第 2 季；同時，尖點目前正積極發展 5G、汽車板新應用領域，增添未來新的成長動能。

尖點科技目前的大事業群為 PCB 鑽針、PCB 代鑽孔、切削刀具業務，PCB 鑽針占上半年營收比重約 59%，目前市場需求暢旺，在第 3 季維持 9 成以上之稼動率，PCB 鑽孔佔上半年營收比重約 33%，第 3 季為產業旺季，以通訊及消費電子相關應用相對成長；切削刀具今年上半年受客戶庫存調節影響，營收佔比降至 8%，第 3 季隨著客戶端產品需求增加，稼動水準及營收可望較上季大幅拉升。

尖點目前除持續深耕原本的電子及消費電子相關市場 PCB 應用，公司將持續積極開拓汽車應用領域，以及關注 5G 通訊應用發展，由 5G 基地板台加工難度與技術門檻高，尖點已提早進行布局，迎接 2020 年 5G 時代來臨。

尖點科技第 2 季營收為 7.86 億元，毛利率 26.2%，季減 0.83 個百分點，年增 1.09 個百分點，稅後純益 4549 萬元，季減 25.37%，年減 11.25%，單季每股純益為 0.29 元，上半年營收 15.66 億元，毛利率為 26.61%，年減 0.75 個百分點，稅後純益 1.06 億元，年減 5.96%，每股純益 0.67 元。

尖點 8 月營收為 2.97 億元，月增 10.7%，年增 1.8%，創今年新高，累計前 8 月營收 21.31 億元，年增 1.7%。