〈Q3財報搶先看〉成衣三雄喜迎旺季 ASP提高營收獲利升溫

今年紡織市況回溫，成衣三雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW)、廣越 (4438-TW) 下半年喜迎旺季，加上因應上游原料調漲，產品平均單價 (ASP) 提升，預期將帶動營收獲利同步暢旺，聚陽、廣越 9 月可望迎來出貨高峰，帶動第三季營運成長，紡織股王儒鴻也因罷工事件告一段落，營運動能回溫，第三季旺季效應依舊可期。

聚陽第三季接單暢旺，產能依舊偏緊，法人預估在 ASP 提高之下，單季營收將呈現高個位數的年增率，加上調價反應原料成本，毛利率可望持穩 19%-20% 之間，推升獲利表現。

此外，由於今年下游庫存恢復至健康水位，也帶動聚陽第四季接單的情況較去年升溫，加上成本控管的成效顯現，以及匯率趨貶，法人估聚陽第四季營收年增表現將優於第三季，整體下半年獲利年增也同步上看雙位數。

聚陽 7-8 月自結營收 44.92 億元，較去年同期成長 2.75%，稅前淨利 4.26 億元，每股稅前盈餘 2.02 元；累計聚陽 1-8 月自結營收 146.88 億元，年增 0.67%，稅前淨利 11.52 億元，年增 1 成，每股稅前盈餘 5.5 元。

而主要負責羽絨衣代工的廣越 9 月受惠迎來出貨高峰，營收可望超越 8 月續創新高，推升第三季營收同步創高，法人預估廣越第三季營收可繳出年增 15-20% 的表現。

且在 FOB 出貨單價調漲有效反應原料成本，伴隨基本工資上揚幅度趨緩、美元對台幣匯率相對走強，新產線學習曲線趨於穩定等因素，都使毛利率表現持穩回溫，預估在營收帶動下，第三季獲利可望來到近 2 年單季新高。

廣越 8 月營收首度突破 20 億元，創歷史新高，推升 7-8 月營收來到 39.05 億元，較去年同期大增 35%；累計廣越 1-8 月份營收 80.11 億元，亦為歷年同期新高，年增 42.82%。

身為紡織股王的儒鴻，上月雖然因為面臨非洲賴索托廠罷工事件影響，導致短期營運動能趨緩，不過法人預估在罷工事件落幕、重新調整交期後，儒鴻 9 月營收表現可望回溫。

而原先外界預估儒鴻營運高峰將落在第三季，但在各大品牌積極補庫存之下，帶動訂單暢旺，以及罷工影響遞延出貨，目前看來高峰估將落在第四季，加上越南布廠三期擴產預計本月底完工投產，月產能 30 萬公斤，將貢獻每月 1.5-2 億元的營收，也將挹注營運動能。

雖然儒鴻 8 月營收跌落 20 億元，年、月均減，但 7-8 月營收 43.27 億元，依舊較去年同期成長 7.65%；累計儒鴻 1-8 月營收 178.36 億元，年增 18%。