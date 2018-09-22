〈鉅亨看世界〉奧迪電動車起跑

從前，只要一提到電動車，第一個想到的便是特斯拉 (TSLA-US)，不過，豪華德國汽車製造商奧迪也在這週正式推出了首款電動車 SUV 名為 e-tron，為特斯拉獨佔的電動車市場帶來新的變化。

奧迪目前在全球豪華汽車的銷量落後於寶馬 (BMW) 和賓士 (Mercedes Benz)，但隨著全球電動車銷量的成長，奧迪認為自身的製造工程和具有風格的豪華汽車能為電動車的銷售帶來更多優勢。

奧迪的臨時執行長兼行銷長 Bram Schot 表示：「未來百分之百是奧迪將電動車帶向新的紀元。」

奧迪 e-tron 結合了多項新科技，並融入數位化的設備。四輪驅動的 quattro 的操控基因讓電動車可在 30 毫秒內自動控制兩個輪軸之間的驅動分佈，遠遠超過任何傳統機械系統。

95kWh 的鋰離子電池組在每次充電後可為 e-tron 提供超過 400 公里的強勁續航力。e-tron 在最大輸出模式下能夠產生高達 400 馬力的功率，在 5.7 秒內完成每小時 0 到 100 公里的衝刺，最高時速為每小時 200 公里。

奧迪電動車 (圖: CarDekho)

設備上來說，虛擬後視鏡的應用能補足過去後照鏡的死角，增進交通安全，駕駛更能利用觸控面板來放大或縮小視野。另外，奧迪也將推出充電設備，並與亞馬遜 (AMZN-US) 合作，結合亞馬遜家庭服務提出充電方案。

未來幾年電動車市場預期將有更多的產品推出，市場競爭也將更加激烈。奧迪預期推出的兩款 SUV， e-tron SUV 和 e-tron Sportback，將成為引領奧迪汽車的電動化。此外，奧迪也宣布，未來還將繼續推出 Avant(旅行車) 和 Sportback 形式的電動車。

「電動車時代將到來，我們將全力以赴。」奧迪產品行銷負責人 Fermin Soneira Santos 表示。

目前，奧迪 SUV 全球市占率為 37%，在美國地區則高達 53%。美國與中國的休旅車市場仍在繼續成長當中。為了爭奪這個市場，奧迪以 SUV 車型為優先，來布局整體電動車市場。「E-Tron 只是一個開端。」Santos 說道。