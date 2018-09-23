〈鉅亨看世界〉新世代掉髮商機

「中國 90 後已經開始掉髮了」這並不是危言聳聽的玩笑話，如今掉髮、白髮等三千煩惱絲的問題深深困擾的中國年輕人，也讓養髮、植髮、生髮等行業商機越發蓬勃。

據統計，目前中國主流掉髮的群眾年齡不再只侷限在傳統的老年人，很多剛出社會的新鮮人，或是成為職場中堅力量的年輕人，也深深受掉髮所苦。

掉髮的原因，除了遺傳問題，更是因為現代生活精神壓力大、睡眠品質差、經常熬夜等因素。根據世界衛生組織統計，平均中國每六個人就有一人有掉髮症狀，也讓落髮呈現低齡化趨勢。

去年阿里健康公佈的《拯救脫髮趣味白皮書》調查也顯示：「90 後」正以 36.1% 的高比例，逼近比例 38.5% 的「80 後」。中國健康促進與教育協會先前公佈的「中國落髮人群調查」顯示，成年男性中平均每 4 人就有 1 名落髮者，又以 20-40 歲男性為主，30 歲左右發展最快，比上一代的掉髮年齡整整提前了 20 年。

落髮商機跟著浮現

正因為越來越多人為頂上問題所苦，也催生出蓬勃養髮、植髮、生髮等行業。電商業者數據也顯示，舉凡「防掉髮、生髮」的洗髮精，銷售情況更是賣的嚇嚇叫。

《中國人頭皮健康白皮書》中預計，「到 2020 年，養髮行業的市場滲透率會來到 20%，整個養髮及相關產業規模有望超過人民幣 400 億元。」更有專家測算：2015 年至 2025 年，將會是中國生髮、養髮、植髮市場爆發式成長的黃金 10 年，正有人民幣上千億的商機等待發掘。

正因為商機蓬勃，也衍生出各種養髮、生髮、防掉髮等各種市場亂象，坊間各類護髮館越來越多，技術和手法各有不同，服務品質更是參差不齊，當然也不乏缺乏功效、虛假宣傳或藉廣告大幅拉高售價等亂象。

就醫防掉髮 那禿的地方如何長回來

當然，很多人一掉頭髮第一件事情就往皮膚科跑，當然醫院可以診斷分析落髮的原因，並進行治療。但多數情況下，藥物治療可以防止再掉髮，卻很難從外觀上改變禿頭的外觀。這時，植髮就成為很多人的下一步。

所謂植髮，是把頭髮毛囊附近組織一併完完整切取，並移植到需要頭髮的位置上。醫生通常會根據掉髮情況判定級別，再估算測算出需要移植多少單位元毛囊。

光以植髮機構來說，2013 年以前中國植發機構總計 60 家左右，而如今機構數量保守在 1000 家之上。

中國整形美容協會副秘書長朱美如指出，這幾年毛髮移植呈爆發式成長的原因包括科學技術、醫療技術反覆運算更新，現在的技術更由過去傳統植髮發展到微創；另外行業受到風投公司的青睞，也對行業發展有了強力推動作用。

植髮前 務必謹慎選擇

正因為商機無限，朱美如坦言，目前行業內的機構魚龍混雜，在技術類型、技術水準、手術流程、無菌操作等各方面參差不齊，缺乏統一的科學標準可監管和規範，有待逐步解決。

有些民眾甚至反映，在美容機構做了植髮手術後，不僅狀況沒有改善，原本健康的頭髮也大面積脫落，去醫院檢查後才發現，是因為手術醫生外科和植髮的臨床經驗不足，反倒在手術中傷了健康的毛囊。

專家提醒，部分掉髮情況只要靠藥物治療就能改善，有的則是因為毛囊受損，這種情況單靠藥物治療並無法催生出新頭髮。若最後選擇植髮手術，務必得謹慎選擇治療機構，以免讓症狀雪上加霜。