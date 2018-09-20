Yahoo產學合作計畫合作院校倍增 攜手6所大學培育影音人才

Yahoo TV 第二屆產學合作計畫今 (20) 日宣布擴大影響力，延續去年與輔仁、淡江與世新大學合作後，今年還加入台大、台藝大與政大等大學，並開放研究生參與，共招募 12 位實習生展開為期一年的專案實習，除深化產學交流，也培育新世代影音人才，實習生未來也可望直接加入 Yahoo TV，發揮所學。

據 1111 人力銀行「職場學用落差現況調查」，上班族自評在校所學無法滿足企業需求，其中有 46% 源自理論與實務差距大，為協助更多年輕學子接軌校園與職場，今年 Yahoo TV 聚焦內容製作、影音技術、社群互動等三大職能。

Yahoo TV 指出，在為期一年的專案實習中，實習生可透過實戰機會，接觸最新短影音趨勢及技術，同時藉由專屬導師 (Mentor) 和夥伴 (Buddy) 制度，幫助實習生更快融入團隊，發揮所學，在暑期 2 個月，Yahoo TV 共創造近 5600 萬觀看次數、超過 25 萬次網友互動，其中，實習生就參與多達 237 場直播與超過 300 支的短影音製作。

Oath 台灣董事總經理王興表示，Yahoo TV 從去年關注直播浪潮到今年聚焦短影音發展，將持續將更多趨勢洞察及職場經驗，帶給身處網感世代的年輕學子，且去年加入 Oath 後，結合全球資源，也讓實習生有機會第一手掌握創意科技，除透過實習育才，也持續與學界進行雙向交流合作，創造人才、學界與產業三贏。