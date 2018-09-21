油價挑戰80美元 台塑化、台化、台塑股價同創歷史新高

布蘭特油價試圖挑戰 80 美元整數大關，激勵塑膠類股群起大漲，今 (21) 日台塑四寶當中台塑化 (6505)、台化(1326) 兩檔上游個股表現最為突出，漲幅逾 6%，台塑 (1301) 漲幅放大逼近 5%，三檔個股同步創下掛牌新高，台塑四寶領攻，塑膠類股指數勁揚逾 4%，成為盤面上漲勢最強勁的族群。本波油價自 8 月中 70 美元左右，上漲到近期 79 美元，而沙國官員釋出「每桶 80 美元油價將是無法避免」；此言一出，美國總統川普要求 OPEC(石油輸出國組織)要立即降價。油價上漲，塑膠族群當中上游原料供應為最大受惠者，台塑化第三季單月平均煉量維持 50 萬桶以上，而石化產品當中乙烯利差落在 600-700 美元，第三季仍將穩賺 200 億元一個季度，台塑化開高走高，股價攀高到 148 元新高價。



8 月中油價上漲以來，外資敲進台塑化 1.31 萬張，持股比重 9.28% 上升 9.44%，其間股價由 120.5 元附近上攻到 148 元，股價波段達 22.51%。



同屬上游供應台化，近期以 PX(對二甲苯)、PTA(純對苯二甲) 這條產品線表現最為突出，近一個月以來，PX 每噸大漲 249 美元，報價來到 1370 美元，漲幅達 22%，PTA 供應吃緊，報價來到 1040 美元，第三季獲利表現仍佳，股價上攻 130 元，順利完成填息，亦創下掛牌新高。



台塑 PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯) 等產品進入旺季，第四季歲修工廠只有 4 座，比起第三季 13 座少，平均開工率由第三季 89% 增至第四季 92%，今日台塑股價來到 119.5 元，突破 2011 年 5 月初 117 元前段高點，也寫下新高價位。