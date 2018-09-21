樺漢增持S&T股份 有助Q4獲利

工業電腦樺漢 (6414-TW) 今 (21) 日公告，將透過子公司 Ennoconn Investment Holdings Co.,Ltd (EIH) 與 Kontron Canada Inc. (KCI) 轉換股權方式，增持 S&T AG 股份將由 24.1% 增加至 26.6%，相關換股程序預計將於 10 月完成，法人認為，S&T AG 貢獻樺漢 2 成以上稅後純益，認列持股增加，將對樺漢第 4 季及全年獲利表現有正面效益。

法人推估，S&T 對樺漢貢獻營收占比約 5 成以上，稅後純益約 2 成以上，而由於 S&T 營收及獲利貢獻占比高，外界認為，樺漢增加 S&T 持股，將有助於提升第 4 季及全年獲利表現。

樺漢今日公告，旗下 100% 持有子公司 EIH 將受讓 49% Kontron Canada Inc. (KCI) 全數股權普通股 2450 萬餘股給 EIH 子公司 S&T AG。

S&T AG 則增發 217 萬股新股，與 KCI 進行股權交換，轉換比率約為 11.25 股 KCI 普通股換發 S&T AG 普通股 1 股。

樺漢表示，預計 10 月完成後，樺漢事業群對 S&T AG 持股將由 24.1% 增加至 26.6%，日後可依較高比例認列 S&T AG 獲利。

樺漢董事長朱復銓日前曾表示，由於子公司認列的獲利僅有持股占比，如果要讓公司整體獲利提升，考慮對部分公司增加持股。