儒鴻今年重啟成長動能 Q4業績再戰新高 明年成長趨勢持續

成衣大廠儒鴻 (1476) 去年第四季起看見春燕歸來，業績成長動能明確，儘管 8 月受到賴索托罷工影響部分營收，但 9 月回升，第四季可望挑戰歷史紀錄。因賴索托罷工事件影響，儒鴻 8 月營收跌破 20 億元大關，來到 19.59 億元，月減 17.3%，年減 4%，累計前 8 月營收 178.36 億元，年增率從 20% 以上收斂到 18%。不過，賴索托罷工已在三週之後落幕，9 月份雖還會影響一些業績，但已經不多，法人預期將可優於 8 月。



而賴索托事件主要起因在於南非幣重貶，重創與南非幣連動的賴索托貨幣，因此調漲逾 30% 的薪資之後，平息罷工事件。儒鴻指出，這些人事費用的增加對整體成本結構影響不大。



而經過兩年業績成長趨緩之後，去年第四季開始看到春燕歸來，新一波的業績成長動能啟動。儒鴻指出，主因之一為市場通路庫存偏低，補庫存效應帶動，另一個原因則是新開發的產品導入市場之後，接受度很高，而後者更可望讓此波的成長動能有機會延續下去。



據了解，今年儒鴻的主要客戶包括最大的耐吉 (Nike) 與 LuLulemon 均出現高成長，在美國掛牌的股價大爆發，成為儒鴻成長堅實的基礎。此外，UA 與 Gap 的成長亦強勁，也增添力道，加上今年新增 5 家新客戶，其中不乏知名大品牌，也有機會在未來貢獻新的動能。



對於明年的成長，儒鴻的看法為審慎樂觀，成長軌跡持續，目前訂單能見度到明年第一季。預期今年第四季會是全年度高峰，法人預估有機會突破去年第四季的 70.4 億元，再創新高，而明年首季業績預料在今年首季 65.8 億元的基礎之上向上，可望再創同期新高。