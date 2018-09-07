儒鴻8月營收回檔 法人估下半年營運動能仍無虞

紡織股王儒鴻 (1476-TW) 今 (7) 日公布 8 月自結營收，雖然受到賴索托廠罷工事件影響 10% 產能，單月營收下滑至 19.59 億元，月減 17.3%、年減 4%，不過法人指出，罷工事件衝擊有限，且隨品牌客戶上調財測，加上北美成衣市場需求穩健，儒鴻下半年營運動能依舊強勁。

儒鴻前兩大品牌廠客戶 Nike 及 UA 最新財報皆優於預期，並上調財測，下半年拉貨力道可望延續，將帶動儒鴻營運同步續強，累計儒鴻 1-8 月營收 178.36 億元，年增 18%。

此外，法人表示，上半年北美成衣市場銷售平均年增幅為 4.2%，6 月最新數據為年增 4%，增速位於過去五年的相對高點，而庫存平均年減 0.4%，通路商 JC Penny、Target、Macy''s 以及 Kohl''s 等同店銷售皆轉為正成長，顯示北美市場需求穩健，加上美國市場女性服飾價格提升，儒鴻亦可望受惠。

若投資人看好儒鴻後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：儒鴻富邦 81 購 01(080338-TW)、儒鴻元富 7C 購 01(080320-TW)、儒鴻國泰 7C 購 01(080930-TW) 等。