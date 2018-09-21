智冠獲韓廠授權合作《奇蹟MU：最強者》手遊10月初上市

由韓國網禪正版授權，Eskyfun 遊戲平台代理發行，改編自擁有超過 16 年經典網路遊戲《奇蹟 MU》，全新手機遊戲《奇蹟 MU：最強者》展開事前登錄活動，預計 10 月初在台港澳上線，智冠 (5478) 旗下 MyCard 為通路合作廠商。自 16 年前《奇蹟 MU》出現在遊戲市場以來，憑藉著豐富的遊戲內容、絢麗的畫面效果和多項特色玩法迅速吸引了無數玩家的目光，讓眾多玩家愛不釋手。16 年後，這款由韓國網禪正版授權、端遊團隊原班人馬打造的全新手遊《奇蹟 MU：最強者》開啟事前登錄。



《奇蹟 MU：最強者》由奇蹟 MU 端遊原班營運團隊精心研發，在對這款產品的理解，對玩家喜好和需求的了解上，具備獨一無二的優勢。為了以最佳的品質，給所有奇蹟玩家還原最初遊戲的體驗，重拾當年的感動，《奇蹟 MU：最強者》無論是主線內容、遊戲場景，還是裝備套裝、小精靈以及坐騎、BOSS 等等，還原度和還原數量都非常高。



該款遊戲預計 10 月出上市，智冠 MyCard 為通路合作廠商，可望挹注第四季業績。