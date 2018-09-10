智冠受惠暑假旺季增溫 8月營收創今年新高

遊戲大廠智冠科技 (5478-TW) 今 (10) 日公告 8 月合併營收 4.76 億元，月增 25.69%，為今年營收新高，受到今年起適用 IFRS 國際財務報導準則第 15 號公報，旗下數位點數 MyCard 業務的營收認列由總額認列改採淨額認列，使營收年減 62.47%，若還原總額法，則 8 月營收為 13.85 億元；前 8 個月累計營收 32.76 億元，年減 69.23%，還原總額法則為 99.07 億元。

智冠表示，8 月適逢暑假，子公司遊戲新幹線旗下代理的人氣線上遊戲《完美世界 2 Online》推出改版更新，也新增多種精彩玩法，知名動漫 IP 手遊正統續作《十萬個冷笑話 - 番外篇》也於 8 月 16 日登場與玩家見面，推升 8 月營收表現。

展望後市，遊戲研發部分，智冠旗下中華網龍以經典三國端遊《吞食天地 Online》復刻製作的 MMORPG 手遊《吞食天地 M》，事前預約活動開放以來，人氣持續攀升，迅速突破 10 萬人大關，周三 (12 日) 將正式啟動雙平台不刪檔封測，後市營運動能可期。

遊戲代理營運部分，遊戲新幹線旗下全民盟戰手遊《龍戰四方》今 (10) 日已於雙平台正式上市，年底前將推出日系二次元手遊《絕對領域》，中秋連假包括《完美世界 2 Online》、《蜀山縹緲錄 Online》、《新龍之谷 Online》等多款線上遊戲，也將帶來節慶活動。

智冠今年來積極耕耘電競領域，旗下智凡迪《MCL 台港澳網咖電競聯賽》在暑假期間盛大舉辦《絕地求生》MCL 夏季聯賽，吸引上百支隊伍踴躍參賽。智冠高雄音樂製作中心也在 8 月，與始祖鳥互動娛樂旗下手遊大作《萬王之王 3D》攜手合作，打造遊戲專屬配樂，創作實力深獲肯定。

金融科技事業群方面，子公司藍新科技旗下簡單行動支付《ezPay 簡單付》電子錢包，持續拓展 O2O 支付服務，9 月與台北市政府合作推出「臺北美食月」活動，可於合作店家使用《ezPay 簡單付》消費付款，近期正籌備與大型實體連鎖商店展開合作，開放更多行動支付應用場域，全力衝刺市場經濟規模與會員成長。