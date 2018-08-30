智冠旗下遊戲新幹線《龍戰四方》9/10雙平台上市 將挹注Q4營運動能

智冠 (5478) 旗下遊戲新幹線手遊《龍戰四方》宣布將於 9 月 10 日雙平台正式上線，預計將可挹注第四季整體營運提升。遊戲新幹線第三季推出兩款手遊新作，包括《十萬個冷笑話 - 番外篇》及盟戰手遊《龍戰四方》，接下來還計畫帶來橫向推圖類型手遊等作品，盼今年業績可持續獲利走高。



智冠營運範圍包含自製研發、營運代理、通路行銷等業務。旗下子公司中華網龍 (3083)、智樂堂負責上游研發，中游營運代理則交由子公司遊戲新幹線與智凡 迪，下游通路由母公司智冠負責。



智冠旗下 IP 已與中國手遊大廠密切合作，如《武林群俠傳》授予金剛遊戲、《吞食天地》授予英雄互娛、《尋秦記》授予阿里巴巴、《黃易系列》授予暢遊、《天地劫》授予紫龍遊戲，透過活化 IP 的方式，可望在未來創造穩定的授權收入。



手遊自研方面，下半年起為智冠 經典 IP 自研手遊的高峰起始點，包括將推出《吞食天地 M》、明年上半年推出《戀愛盒子 M》、明年下半年推出《黃易群 俠傳 M》、《天子傳奇 M》及《中華英雄 M》則預計 2020 年陸續上市，預期透過開發技術演進與消費者偏好導引，智冠遊戲開發版圖將正式移轉至手遊領域。