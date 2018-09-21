美國第二季家庭凈值增至106.9兆美元 創歷史新高

美國第二季家庭凈值創歷史新高，主要受益於美股牛市和房價的上漲。

周四，聯準會公布的美國季度財務報告顯示，含非盈利組織在內，美國第二季家庭凈值增加 2.1910 兆，經季調後，年增長率為 2.1%，前值增加 1.028 兆美元。第二季家庭凈值為 106.9 兆美元，創歷史新高。

由於美國處於經濟周期末期，房地產市場供不應求導致房產價格上漲，美國的家庭凈資產持續上漲。

聯準會報告顯示，第二季，美國家庭所持有公司股票價值增加 8483 億美元，所擁有的房地產價值也增加 5589 億美元。Market Watch 指出，根據聯準會 2016 年的另一項調查顯示，一半以上的美國家庭擁有股票，約三分之二的家庭擁有房產。

此外，第二季，美國家庭債務年增長率為 2.9%，低於第一季的修正值 3.2%。

隨著聯準會提高利率，美國公司的短期債務風險增加。美國公司第二季短期債務與總額的比率從第第一季的 27.9％上漲至 30.1%，創 2009 年第第三季以來最高水平。

美國公司資產負債表上持有的現金從 4.38 兆美元小幅下降至 4.35 兆美元。聯準會還改變了對流動資產的定義，將公司持有的股票和共同基金的價值計算在內，修正後，美國公司第二季流動資產為 2.17 兆美元。

聯準會的報告再次反映出美國經濟的強勁。目前，美國失業率降至 3.9%，美國股市價格也已漲至歷史最高水平。市場預計，聯準會將在下周三政策會議後提高基準利率至目標區間 2％-2.5%，或將是今年的第三次升息。