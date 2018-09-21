航空巨獸誕生？阿聯酉與阿提哈德傳合併 惟雙方目前否認

《彭博社》報導，杜拜的旗艦航空公司阿聯酋航空 Emirates 正在考慮併購虧損的鄰居阿提哈德航空 Etihad，如進行順利，此舉將創造全球最大的航空公司。然而，目前雙方都大力否認此事。

Emirates 總經理 Tim Clark 今年 6 月也提到，中短期內應不會有任何併購案成立，而 Emirates 董事長 Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum 也於 5 月份否認合併事宜。

據了解，目前依市值計算，美國航空 American Airlines (AAL-US) 以約 200 億美元為全球最大的航空，如阿聯酉與阿提哈德合併，將創造依客戶數計算，全球最大的航空公司。

在所謂的「股權聯盟戰略」失敗之後，阿提哈德航空公司一直在下減其業務。該戰略投資於一些普遍陷入困境的外國運營商，以幫助通過阿布扎比市，而提供更多的交通。

戰略其中之一的柏林航空公司 (Air Berlin) 去年倒閉，另一家意大利航空公司 (Alitalia) 也申請破產保護，導致該「戰略」在很大程度上瓦解。

此外，在油價下滑的當下，中東的業務也受到壓力，導致原油經濟體的旅行減少。阿提哈德 2017 年虧損 15.2 億美元，2 年虧損達到近 35 億美元。惠譽評級 Fitch 上個月表示，預計阿提哈德至 2022 年都會繼續虧損。

阿聯酋航空在海灣地區也受到影響，但隨著原油價格和當地經濟的反彈而迅速復蘇，截至 3 月 31 日的一年淨收入增長了三分之二，達到 41.1 億迪拉姆 dirhams (約 11.2 億美元)。

1 月份接管阿提哈德航空集團執行長 Tony Douglas 已經放棄了較差的航線並削減了飛機量，以削減成本、增加收入和現金流，開始整頓公司。

阿聯酋目前已經建造了全球最大的空中巴士 A380 飛機隊，而其搭載的波音 (BA-US) 777 寬體機型，已經是中東具有相對大規模的航空。