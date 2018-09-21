車載、手機鏡頭遇難 大摩砍舜宇目標價 大立光也遭殃

舜宇光學 (2382-HK) 遭大摩砍目標價 21% 至港幣 95 元，股價開盤應聲跳跌 5.91%，截至發稿，跌 3.82%，報港幣 91.9 元，暫為表現最差的藍籌股。

圖：新浪財經

摩根士丹利發表報告指出，因為舜宇在車載鏡頭業務的潛在下滑以及模組業務沒有復甦跡象，每股盈餘預估下降，因此下調舜宇光學目標價 21%，由港幣 120 元下降至港幣 95 元，投資評級維持「中性」。

報告指出，隨著全球汽車市場增長放緩，舜宇的車載鏡頭數量面臨潛在下滑空間。雖然舜宇為了獲得市佔率而更加刻意地接受一些低端訂單，但手機鏡頭依然強勁，估計手機鏡頭 ASP 的改善微乎其微。

因此，大摩將舜宇 2018 年，2019 年和 2020 年每股盈餘預測，分別下調 2%，17% 和 19%，保持等同比重。

大摩同時亦調低手機鏡頭巨擘、於台灣上市大立光 (3008-TW) 的評級及目標價。

大摩指出，因為蘋果 (AAPL-US) 在 2019 年下半年採用三鏡頭相機設計的可能性下降，而且舜宇仍是 Android 機市場中，中國代工生產的主要競爭對手，評級降至「減碼」，目標價下調 31%。

截至今 (21) 日上午 11 點，大立光報新台幣 3645 元，跌 4.08%。

另外，中金亦看淡下半年手機市場，將 2018 年、2019 年、2020 年的全球手機出貨量預測分別下調 2%、4% 和 5% 至 15.7 億、16 億、16.4 億部，建議關注具有成本、客戶和技術優勢的市場領先業者。

中金認為，能有效控制成本和具有強大客戶基礎的下游公司，以及擁有強大核心技術和研發能力的上游公司，即使遭遇週期性下降趨勢，業績亦可增長。而中金的推薦股當中，港股的只有被大摩看空的舜宇光學。