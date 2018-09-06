智崴集團首辦《2018體感電競爭霸賽》 北區巡迴賽10月開戰

智崴 (5263) 集團首度舉辦的《2018 體感電競爭霸賽》，北區巡迴賽與台北市政府資訊局及產業局合作，預計 10 月 5 日至 7 日開戰，總共限額 10 隊挑戰台灣首款虛擬實境結合體感動作的對戰遊戲《閃電對決》，爭取區冠軍 15 萬元獎金與各項獎勵。電子競技是目前全球積極發展的熱門運動與產業，不僅是現今潮流，更是未來發展的趨勢。《2018 體感電競爭霸賽》以智崴集團研發之全球首款多人體感電競遊戲《閃電對決》為賽事項目，對戰玩家坐進專利的六軸平台體感座椅，以第一人稱視角在高雄亞洲新灣區的故事場景中進行 4 對 4 的團體戰。



智崴集團執行長歐陽志宏表示，電競賽事已跳脫以往的形象，逐步邁向國際認證的競技運動。此款遊戲結合了體感科技與 VR 虛擬實境的元素，更挑戰玩家的反應能力與團隊合作，因為玩家不再是用旁觀者的角度去打遊戲，而是用第一人稱的感受去體驗遊戲故事。



體感電競《閃電對決》打破傳統電腦遊戲形象，展現選手在身歷其境中的體能、策略、即時溝通等團隊能力。曾於中、南區參賽的選手們表示，遊戲對戰時不但有全視野場景，體感座椅讓身體隨著畫面移動就像真的在開戰鬥機，而且發射砲彈後的後座力十足，從頭到腳的體感感受，彷彿自己就是戰鬥機飛行員，相當震撼與感動。



今年 7、8 月份於高雄及台中的區域賽不僅讓參賽選手全力以赴，經過熱烈角逐，南區冠軍與中區冠軍寶座分別由樹德科大《不滅孽蜥》及《聯合大學電子競技社》摘下。目前台北巡迴賽開放報名，區域賽的冠、亞軍隊伍更可登上國際舞台挑戰總決賽，參與 11 月由高雄市政府主辦之第十屆 IESF 世界電競錦標賽，進一步爭奪總冠軍的殊榮及 50 萬元獎金。