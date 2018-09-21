美國升息在即 市場卻將這解讀為美元走貶信號

當一個國家的央行提高利率時，通常是貨幣的看漲信號，不過有個重大的例外，就是美國聯準會。

據《彭博》報導，法國巴黎銀行資產管理公司表示，在未來 6 至 9 個月內，美元預計大跌 10%，Invesco 則認為，到年底時美元兌歐元匯率將下跌約 2%，他們都認為，美國升息不足以支撐美元，反而是看跌的信號。

升息不足以支撐美元

法巴外匯團隊副主管 Momtchil Pojarliev 表示，美元向上動能將面臨轉折，未來 6-9 個月可能下跌 10%。美元兌歐元可能由當前的 1.17 美元兌 1 歐元，跌至 1.25，而目前也是做空美元兌日圓的良機。

儘管美國 10 年期公債殖利率創高，至接近年初的高點，彭博美元現貨指數週四仍下跌 0.6，至 7 月以來的最低點。

對美元指數的預期已逐步走低 (圖表取自彭博)

市場認為，下週升息 25 個基點幾乎是確定無疑的，但投資人的焦點不在美國利率升高，而是明年的展望，並認為全球 3 大央行的走勢將漸趨一致。

基本面將再推動市場

Invesco Ltd. 固定收益投資組合經理 Noelle Corum 表示，升息不足以支撐美元。她表示，隨著全球經濟增長，以及市場參與者開始猜測歐洲央行和日本央行的政策變化，美元基於升息與貿易緊張局勢所獲得的支持，將會減退。

Corum 認為，進入年底，基本面將開始再次推動市場，促使美元疲軟，歐元兌美元將來到 1.2，美元兌日圓會跌到 104 附近。

著名投資人轉看空美元

自今年 4 月中旬至今，美元指數累計漲幅接近 5%，一反 2017 全年跌逾 8% 的情況，美銀美林指出，做多美元現在成為金融市場的第三大擁擠交易。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據也顯示，美元的多頭部位正接近 2017 年初以來最高，這為市場情緒驅動下的走勢反轉奠定了基礎。

包括著名投資人「新債王」Jeffrey Gundlach、橋水基金的 Ray Dalio，都轉向看空美元。

多倫多道明銀行 (Toronto-Dominion Bank) 外匯策略北美主管 Mark McCormick 表示，美元升息的因素已被市場定價，其他的經貿議題反而讓美元有更多貶值的空間。