紐約匯市—貿易爭端未如預期嚴重 美元下跌 新興市場貨幣回穩

由於美中本週所宣布新的關稅，不如原本預期嚴重，壓抑對美元的避險需求。美元週四 (20 日) 下跌，美元指數下跌 0.69% 至 93.47。

近幾個月美元一直是與貿易緊張局勢增長的主要受益者，因為投資人視其為避險工具。在本週華盛頓和北京宣布新關稅措施之後，貨幣市場漸趨穩固，交易員們表示，他們並不認為這場爭端會引發全球性衝擊，至少目前如此。

先前因近期美國經濟數據堅挺以及美國 Fed 可能升息之下，促使美元走高，不過近來利多因素已不起作用。Scotiaban 在多倫多首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，市場正在意識到，至少在短期內，沒有更多利多有助美元升值。

新興市場貨幣上漲

美元兌南非蘭特，土耳其里拉和阿根廷披索等新興市場貨幣下跌，因為投資人認為，新興市場的最壞情況可能已經結束。

高盛週三表示，認為美國經濟增長仍將高於趨勢，大多數新興市場國家的經濟基本面保持健康，是新興市場資產得以復甦的根本條件。MSCI 新興市場貨幣指數上漲 0.49%，至 3 周高點。

不過一些市場參與者認為美元的疲軟，可能只是短期現象。

State Street Global Markets 旗下 EMEA 宏觀戰略主管 Tim Graf 表示，他不認為美元在走下降趨勢，就算如此，時間也會非常知，因為利率差異依然很重要，美國基本面在相對基礎上仍舊相當強勁。

歐元及英鎊均升值

歐元和英鎊走強進一步加劇了美元疲軟，儘管幾乎沒有跡象表明歐盟領導人對英國的脫歐提案有很高的興趣。

由於零售銷售數據強勁，英鎊兌美元上漲 0.97% 至 1.3269 美元，而歐元兌美元上漲 0.89% 至 1.1776 美元。

澳元被視為廣泛風險情緒的晴雨表，及關注中國的重要指標。週四上漲 0.37%，報 0.72900 美元，接近 3 周高位。

美元兌加元下跌 0.10% 至 1.2899 加元，而美元兌日圓上漲 0.12% 至 112.40。