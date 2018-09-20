中國結算修訂開戶規則 放寬銀行理財可直接投資股票

中國證券登記結算有限責任公司 (下稱中國結算) 修訂開戶規則，最受矚目的是銀行理財可以直接投資股票，自即日起開始實施。

中國媒體報導，這回規則修改，就是對資管產品開戶要求按照近期中國監管政策全面調整，尤其對商業銀行理財產品開立證券賬戶的實質約束，以及申請開立推出更便利化的措施，也讓委外資金投資有較明確的說法。

當中最受矚目的，就是放寬銀行理財投資股票。新規則最大改變在於，商業銀行理財產品方面，證券賬戶投資範圍確定為：僅用於參與法律、法規及監管部門許可的投資範圍，資金投向符合法律、法規及監管部門的相關規定。也就是說，商業銀行理財投資範圍放寬，直接入市投資股票、上市基金等權益產品基本上沒有問題。

此外，最新規則也確定券商定向資管、基金專戶（包括子公司專戶）、私募基金、保險資管、信託產品、期貨資管六大類產品接受其他產品委託，在一整套情況下開立證券賬戶所需要提供的資料。這項規則修訂後，為銀行理財委外券商資管、基金專戶、私募基金等開立證券賬戶清除障礙。

另外，新規則也放寬外籍投資人開立 A 股帳戶，只要符合《上市公司股權激勵管理辦法》 關於激勵對象規定且不具備 A 股市場證券投資資格的外籍投資人，就可以委託上市公司到相應市場櫃台申請開立相關市場的證券帳戶。