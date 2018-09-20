長榮航首架787夢幻客機10/2交機 預計10月底載客 飛航台北－香港

長榮航空 (2618) 今(20)日宣佈，該公司訂購的 24 架波音 787 夢幻客機，第一架 787-9 將於 10 月 2 日在波音位於查爾斯頓的南卡羅萊納工廠舉行交機儀式，這也是台灣民航業者首架引進的 787 機型。長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空 787 機隊已規劃引進 24 架，其中 4 架 787-9 自今年開始交機，787-10 預計自 2019 年第二季導入，2022 年全數交機。首架 787-9 新機於交機後，經過整備及取得民航局相關證照，預計 10 月底可開始營運載客，初期將以飛航台北－香港航線為主，第二架引進後再陸續擴及至日本航線。



孫嘉明指出，波音 787 夢幻客機導入是長榮航空服務品質再提升的重大計劃，而這次長榮航空導入的波音 787 夢幻客機將採二個艙等設計，此次交機的 787-9 配置 304 個座位，包括 26 個皇璽桂冠艙、278 個經濟艙。其中皇璽桂冠艙設計邀請 BMW 集團旗下的 Designworks 設計團隊，以空間感及品牌為核心，跳脫傳統思維，將客製化座椅融入整體客艙環境，以穩重低調的色系，創造更寬敞的空間感受。商務艙座椅寬度為 23 吋 (58.4 公分)，全平躺後最大伸展長度達 76 吋 (193 公分)。