零售數據喜人疊加退歐協議有望達成 英鎊創兩個月新高

9 月 20 日周四，由於稍早公布的零售數據表現亮眼，疊加退歐協議有望達成的跡象出現，英鎊不斷走強至兩個月新高。

今日台北時間 16:30 公布的英國 8 月零售銷售數據顯示，8 月零售銷售年增率環比均好於預期。

具體來看：

英國 8 月零售銷售環比 0.3%，預期 - 0.2%，前值由 0.7% 修正為 0.9%。

英國 8 月零售銷售年增率 3.3%，預期 2.3%，前值由 3.5% 修正為 3.8%。

英國 8 月核心零售銷售環比 0.3%，預期 - 0.2%，前值由 0.9% 修正為 1.1%。

英國 8 月核心零售銷售年增率 3.5%，預期 2.4%，前值由 3.7% 修正為 3.8%。

分類別看，除了食品和服裝外，其他領域銷售均獲增長。

分析認為，英國 8 月零售銷售環比增速有所放緩，但仍保持強勁增長，表明儘管脫歐不確定性未退，經濟仍保持擴張。

數據過後，英鎊兌美元、歐元紛紛短線走高，此後疊加其他消息提振，兌美元漲幅一度擴大至 1.1%，觸及 1.3287，為 7 月 16 日以來新高。

英鎊一直對英國退歐相關消息保持高敏感度。今日，英國內閣辦公室大臣 David Lidington 在愛爾蘭廣播電台中表示，相信到 10 月份能夠達成一份退歐協議；達成協議的機率高達 85%-95%。此外，正在討論北愛爾蘭後備計劃的具體細節。

此外，美元今日疲軟的走勢也幫助提振了英鎊。北京時間晚間，美元指數跌破 94 關口，報 93.97，創 7 月 9 日來新低，日內跌幅 0.6%。