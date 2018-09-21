美股盤後—對貿易戰擔憂減緩 道瓊盤中創歷史新高 蘋果反彈

在蘋果股價反彈，以及對貿易戰擔憂減緩之下，道瓊道瓊工業平均指數週四 (20 日) 盤中再創歷史新高，昰今年 1 月以來首次，收盤上漲超過 250 點。

道瓊工業平均指數收高 251.22 點或 0.95% 至 26656.98。

Nasdaq 指數收 78.19 點或 0.98% 至 8028.23。

S&P 500 指數收高 22.80 點或 0.78% 至 2930.75。

費城半導體指數收高 15.99 點或 1.17% 至 1387.67。

由於波音、開拓重工和蘋果都上漲，道瓊指數盤中突破 26616.71 點，在 164 個交易日後，再寫歷史新高。標普 500 指數同樣漲到歷史新高，為 8 月底以來首次，原物料、消費必需品和科技類股均有不錯漲勢，總統川普也大讚標普 500 指數創高，發表推文稱稱「祝賀美國！」。

對美中貿易戰擔憂減少

中國商務部表示，中國正就新一輪關稅所造成的影響進行評估。發言人高峰指出，就目前的評估來看，美國此次加徵關稅將影響到包括機電、輕工、紡織服裝、資源化工、農產品、藥品等在內的六大商品。而在所受影響的企業當中，外資企業可能占到 50%。

由於雙方所課關稅的稅率，較早前的預期低，提振了華爾街的情緒。Edward Jones 投資策略師 Kate Warne 表示，投資人考慮了最新的關稅以及來自中國的更為溫和的回應，今年的貿易新聞對股市來說，既是正面也是負面的催化劑。對貿易衝突升級和緩，被認為是利多因素。

摩根大通執行長 Jamie Dimon 也淡化了中美之間的貿易爭端，稱這是衝突，而不是貿易戰。Globalt 資深經理人 Tom Martin 認為，投資人會花一些時間，意識到這種情況不會很快消失，與中國的關係將需要最長的時間來解決。

蘋果股價反彈

蘋果股價週四上漲 0.76%，收 220.03 美元。在先前的稅收清單中，Apple Watch 及無線耳機均不在其中，而中國也未特別針對蘋果有所行動，緩解了人們的擔憂。

通用電氣股價逆市下跌 3.1％，此前摩根大通分析師將該公司的目標價，由 11 美元下調至 10 美元。分析師 Stephen Tusa 認為，他們的電力業務表現不佳，一些特許經營權價值也會受到影響。

Nvidia 的新遊戲卡被摩根士丹利評為「令人失望」，股價下跌 2.1%。