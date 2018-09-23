〈Q4產業前瞻〉iPhone出貨旺季到 機殼廠營運可望攀峰

蘋果日前發表 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 等 3 款新機，隨著時序進入 iPhone 出貨旺季，且蘋果對第 4 季的營收展望超乎市場預期，蘋果機殼廠可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW) 與鴻準 (2354-TW) 第 4 季可望攀上全年營運高峰，下半年營收動能將逐季增溫，並可望較去年同期強勁。

蘋果今年新推出的 iPhone 中，6.1 吋平價版的 iPhone XR 被視為入門款機種，除螢幕、內建晶片與單鏡頭設計外，其餘規格均與 iPhone X 相去不遠，售價卻相對親民許多，加上先前 iPhone X 銷售表現不如預期，市場認為，iPhone XR 可望帶動 iPhone 換機潮。

據悉，可成由去年 iPhone 8 的 4 成供貨比重大幅拉升，今年將囊括 6.1 吋 LCD 平價版 iPhone XR 逾 6 成訂單，隨著可成在 iPhone 機殼市占率提升，加上新款 MacBook 與 iPad Pro 上市帶動下，今年手機與筆電機殼出貨量都將優於去年。

法人指出，可成主力供貨的 iPhone XR 拉貨時間較晚，預估可成今年單季營收將在第 4 季來到高峰，上、下半年營收比重將與去年同期的 35：65 相近。而可成董事長洪水樹先前也表示，今年在大客戶新品發表帶動下，業績可望維持逐季成長態勢，下半年動能相當強勁，產能利用率與出貨動能都將達到巔峰。

鴻準為蘋果 iPhone 機殼供應商老班底，今年預期將延續往例，主力仍為 iPhone XS 系列高階機種機殼，囊括 OLED 版本 iPhone 機殼訂單，但也可望分食入門款機種訂單，下半年產能利用率可望逐月攀升，出貨動能有機會優於去年同期。

鎧勝今年為首度打入蘋果 iPhone 機殼供應鏈，供貨占比雖低於可成與鴻準，但明年起可望提升，且下半年蘋果將發表新筆電產品，切入大客戶手機與筆電機殼，將是下半年兩大營運重點。董事長程建中日前在股東會後表示，若需求面佳，下半年營收可望逐季走揚，全年營收表現也有機會優於去年。