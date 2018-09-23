〈Q3財報搶先看〉價量齊揚+利差擴增 塑化龍頭廠獲利表現看俏

第 3 季邁入傳統石化產業旺季，隨著全球產業景氣佳，需求暢旺，推升產品價格持續走揚，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 與中石化 (1314-TW) 等塑化廠，7 月與 8 月累計營收均優於去年同期至少 1 成，台塑化與中石化甚至寫下年增逾 3 成的好成績，在價量齊揚且利差空間擴增下，第 3 季獲利表現看俏。

從台塑四寶表現來看，台塑 (1301-TW)7 月與 8 月合併營收共 393 億元，年增 9.5%，不過，由於其第 3 季歲修與工檢廠房高達 13 個，開工率將低於第 2 季，將因此成為台塑四寶中，唯一營收較第 2 季衰退者，但台塑第 3 季將有 63 億現金股利收入入帳，可望支撐獲利表現。

南亞 7 月與 8 月合併營收共 580.9 億元，年增 13.3%，第 3 季受惠電子材料產品進入需求旺季，化工產品也在產業景氣佳帶動下，營運表現持穩，塑膠加工品同樣產銷穩定，各產品線營運表現均相當樂觀。

整體而言，南亞第 3 季單月營收可望呈現逐月成長態勢，營收表現將會小幅優於第 2 季，且相較於去年同期，受惠產品價格走揚，營收年增率可達雙位數成長。

台化 7 月與 8 月合併營收共 706.9 億元，年增逾 2 成，第 3 季雖旗下有 ARO-2 廠 50 天定檢影響，不過，由於需求升溫，支撐各類產品行情走揚，且步入旺季需求的塑料產品，旺季氣焰雖不如往年熱烈，但剛性需求仍在，第 3 季營收將呈現逐月增溫趨勢，整體表現也會優於第 2 季。

台塑化部分，7 月與 8 月合併營收共 1325.9 億元，年增逾 3 成，其中，煉油事業第 3 季煉油量逐月提高，整體開工率達到 96%，而烯烴事業 7 月產能利用率雖受到定檢影響、僅 9 成，但 8 月全能生產、9 月維持 96%。

法人認為，第 3 季煉油價差已從低檔回升，油價持續墊高，加上石化原料價格維持高檔，且將有 20 億元現金股利收入入帳，台塑化單季獲利可望維持逾 200 億元水準，而台塑三寶也將受惠投資台塑化收益，挹注獲利表現。

中石化 7 月與 8 月合併營收共 73.09 億元，較去年同期大增 32.4%，中石化第 3 季受惠 AN 與 CPL 價格維持高檔，雖成本也來到今年高點，不過，由於第 3 季為中石化今年唯一沒有歲修的季度，產能利用率超過 9 成，產銷順暢且將全產全銷，在價量齊揚下，利差空間將較第 2 季擴增，獲利表現看俏，可望為今年最樂觀的一季。