Fox 與康卡斯特搶親大戰開打 Sky競購週五登場

英國併購委員會 Takeover Panel 今 (20) 日表示，英國廣播 Sky (SKY-US) 競購將於週五 (21 日) 台北時間上午 8:00 開始，市場預料將由 Fox (FOXA-US) 與康卡斯特 (CMCSA-US) 雙強競爭，屆時將以最多三回合 (rounds) 方式進行競購。

Takeover Panel 表示，目前已建立完善的拍賣程序，制訂規範並符合法規以處理 Sky 競購局面。

目前康卡斯特 (CMCSA-US) 出價最高，以每股 14.75 英鎊價格，總計 342 億美元領先 Fox，比 Fox 7 月初提出的每股 14 英鎊還高出許多。

Fox 已擁有 Sky (SKY-US) 39% 的股權，7 月初迪士尼 (DIS-US) 在以 710 億美元 (約台幣 2.1 兆元) 聯姻 21 世紀福斯 (Fox) (FOXA-US) 後，迪士尼也連帶繼承 Sky 的股權。

先前，一些分析師和投資者認為，迪士尼不會過度與康卡斯特競爭。Bloomberg 情報分析師 Paul Sweeney 7 月底就曾預言，預料 Fox 報價將不會高於康卡斯特 342 億美元，因為迪士尼與康卡斯特間可能達成協議，如迪士尼收購 Fox，康卡斯特收購 Sky。