【顧德投顧】貿易戰暫時冷卻,美國經濟強勁,聚焦貿易戰受惠股

◆盤勢分析

中美貿易戰中, 雙方的互動似乎比較停止, 中國實施回應美國的 600 億美元清單, 川普沒有下一步的回應, 一如我們昨天盤後影音所說, 貿易戰最後一波的清單, 美國不會輕易實施, 因為這些商品美國主要都是從中國進口, 一旦美國實施第三波貿易戰清單, 美國受創程度將大於中國, 所以非到萬不得已, 川普不會輕易實施, 目前看來中美雙方的互動就到此為止, 後面應該都是口水戰, 以及關注後續雙方的經濟表現

中國經濟有減速跡象, 美國就是看通貨膨脹有沒有增加, 當然如果美國也減速的話, 那就是大麻煩的開始, 美股雖然目前接近今年初的歷史新高, 但是目前的上漲動力, 似乎主要來自美國的金融業與房地產, 而與台灣息息相關的蘋果就比較弱, 老師蠻不看好蘋果新手機的銷售, 最主要的問題還是手機的價格, 所以最近都不太推薦蘋果概念股, 目前看來多方選股重點應該看貿易戰的受惠股, 找出下一檔的大成鋼, 應該寄售現在多方的第一任務, 另外就是找出股價被低估的生技股﹐生技股的部分, 目前已經鎖定兩檔個股, 等到適當時機就會請會員進場買進, 至於貿易戰受惠股, 這邊重提 1558 伸興, 其他的受惠股, 我們的研究團隊正在不斷尋找, 請會員耐心等待

王閔生 分析師

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