看好美麗經濟！統一推美妝新品牌K．Seren 主打7-11複合店

統一集團看好美麗經濟的成長，持續擴展美麗事業，統一超 (2912-TW) 今 (29) 日發表全新品牌「K．Seren」，與 7-ELEVEN 結合開出複合式店型，預計將可帶動單店日用品業績成長 5 倍、來客數增加 10%，而單店業績成長 20%。

「K．Seren」首店位於三鐵共構的板橋車站內， 因為與 7-ELEVEN 開出複合店，等於讓 7-ELEVEN 大舉擴增美妝保養類別結構，統一超說明，複合店較以往日用品結構多出 4 倍，希望藉此徹底改變國人對於便利商店及美妝專門店的想像。

「K．Seren」商品結構設定有彩妝、臉部保養、美髮等 10 大類別，提供逾 1300 項商品，與 7-ELEVEN 現有商品結構互補，藉此吸引更多追求時尚流行生活的族群。

統一超進一步說明，「K．Seren」空間以未來形象店規劃，賣場內以白色搭配粉色呈現清新現代感，並將自助區分劃成 2 個區域，而首家複合門市中設置 24 台貨架，全賣場品項共約 2000 個，同時，重新規劃兩座熱食自助區，更搭配 MisterDonut 甜甜圈、現烤麵包等店中店配置，以因應車站商圈全需求。

統一超也強調，儘管集團旗下已有連鎖美妝通路康是美，但「K˙Seren」會與 7-ELEVEN 以複合店的形式開展，訴求美妝日用品的便利性，而康是美因品項完整，瞄準的是目的性採購的消費者。