富邦媒結盟萊雅 推線上旗艦館 搶攻千億美妝商機

台灣電子商務成長迅速，全球性品牌電商化已勢不可擋。富邦媒 (8454) 宣布與全球最大化妝品集團萊雅 (L’ Oreal) 結盟，該集團旗下兩大專櫃美妝保養品牌「植村秀(shu uemura)」、「碧兒泉(BIOTHERM)」即日起獨家進駐 momo 購物網開設官方旗艦館。富邦媒表示，近年來國內實體百貨的營收成長趨緩，但 momo 購物網年營收仍維持超過 30% 的成長，線上增長速度遠超過線下；此外，momo 購物網女性會員佔比達 7 成，活躍的消費者及龐大的數據庫不僅可為品牌帶來更多附加價值，會員體系的運營、跨通路串聯整合等優勢也可以幫助品牌完成更多元的行銷與經營目標，帶給品牌消費者創新的體驗。



富邦媒認為，與萊雅聯手不僅提供消費者優質多元的商品及購物管道，透過 CRM 技術與大數據串接，更提供線上線下同步的品牌消費積點與會員權益，並將邀請品牌首席彩妝師以線上直播方式與消費者互動；線上線下的融合，為台灣專櫃美妝千億市場開創嶄新的消費模式與體驗。



富邦媒也提到，植村秀、碧兒泉兩大品牌近 500 款商品將與百貨專櫃同步販售，並提供快速到貨服務；且有別於一般電商通路貨源來自平行輸入，momo 皆為官方直售公司貨；而本合作更大的亮點在於 CRM 系統串接，消費者於 momo 購物網購買品牌商品可同步享有該品牌會員「點數累積」及相關權益，品牌亦可通過數據來了解消費者行為及喜好，提供更符合需求的會員服務，創造多贏價值。

