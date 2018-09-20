媒體稱川普NAFTA談判放棄買美國貨要求 加元急漲

據彭博社報導，知情人士透露，本周美加兩國依然無法達成 NAFTA 協議，錯過最新截止日期的可能性增大。彭博社表示，由於美加兩國的巨大分歧，除非有重大進展，目前看來，兩國將無法達成協議。

周三，彭博社報導之後，加元對美元匯率一度漲破 1.30，接近三周高點，後漲幅收窄。

美股收盤後，彭博等媒體援引加拿大媒體 Canadian Press 消息稱，川普政府已經在 NAFTA 談判上放棄了「購買美國商品」這一主張。墨西哥和加拿大都認為，它將限制墨西哥和加拿大競標美國政府基礎設施項目的能力。

上述消息傳出後，加元短線走高，美元兌加元一度跌至 1.29 關口，較日高回落 99 點，日內跌幅逼近 0.6%，進入亞洲交易時段後徘徊在 1.2920 一線。

NAFTA 成員國正試圖在月底提交協議文本，趕在墨西哥新總統 12 月 1 日上任之前簽署協議。按美國法律規定，國會需要 90 天的時間審議和表決，因此 10 月 1 日之前必須提交協議文本。

美國總統川普上周四態度突然強硬，表示如果協議不能按時達成，就把加拿大排除在外，並對加拿大徵收汽車關稅。 《華爾街日報》援引知情人士稱，川普計劃將 NAFTA 改名為 USMC，代表美國（US）、墨西哥（M）和加拿大（C），如果加拿大不同意美國主導的 NAFTA 改動，他會把 C 從 USMC 中去掉。

在本周三雙方代表會面之前，雙方都在不斷向對方施壓。美國共和黨重要議員 Steve Scalise 周二警告，美國國會對加拿大的耐心正在減弱。而同時，加拿大總理特魯多繼續堅持寧可不要協議也不會被迫接受壞協議。

周三特魯多表示，

「我們已經非常清楚我們感興趣的是對加拿大有好處的協議，但是我們仍需要看到一定程度的進展才能達到那個目標，這當然是我們所期望的」。

據路透社報導，加拿大商界與政界領導人都在對加拿大總理特魯多施壓，要求他同意續簽 NAFTA，並放棄他對於無協議比壞協議好的堅持。特魯多曾表示，如有必要，他領導的自由黨派將隨時退出談判。

金融部落格 ZeroHedge 指出，目前跡象表明，加拿大國內對於特魯多的支持正在減少，因為擔憂潛在的經濟損失。加拿大 75% 的出口商品進入美國，而且川普總統正威脅對加拿大汽車出口徵稅。

加拿大外長 Freeland 周二為特魯多立場辯護，稱，

「任何相信必須不惜一切代價達成協議的談判者…（將）被迫為該協議付出最大的代價。」

但加拿大商業委員會負責人，前自由黨財長 John Manley 表示，

「『沒有協議好過爛協議』這種表述的問題在於，是否是爛協議，是仁者見仁，智者見智的。」

Manley 說，

「任何認為我們將得到比 NAFTA 1.0 協議更多好處的人都是在妄想。我們知道這次（談判）就是來拿走一些東西的。」

目前談判雙方最棘手的問題就在加拿大奶製品上。美國談判代表正不斷施壓，想讓美國奶製品進入受保護的加拿大奶製品市場。

加拿大對 170 億美元奶製品市場實行的供應管理系統，由地板價格、進口關稅和產量限制組成，幫助維護本國奶製品的較高銷售價格。目前只有一小部分奶製品可以免關稅進口到加拿大，超過闕值的附加關稅最高為 314%。

具有強大政治影響力的加拿大乳製品行業遊說組織，不同意在 Nafta 談判中讓步。上周二，加拿大奶製品行業協會副總裁 David Wiens 表示，2016 年與歐盟達成更廣泛的貿易協議後，加拿大農民已經失去了 5% 的本地乳業市場，價值約為 210 億加元（170 億美元）。

安大略省貿易部長 Jim Wilson 周一也表示，特魯多領導的自由黨將不可能贏得 2019 年 10 月的大選，除非他們贏得安大略省。加拿大安大略省保守黨黨魁 Doug Ford 周三將和加拿大談判代表會面，並表達擔憂。

加拿大官員也曾表示，他們不相信美國議會會支持將加拿大排除在 NAFTA 之外。但 Manley 表示，加拿大商業委員會會員們認為特魯多團隊指望美國議會阻攔這一策略是一個「非常高風險策略」，讓他們十分擔憂。