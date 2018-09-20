亞馬遜跌近2% 川普威脅未消又遭歐盟反壟斷調查

川普政府加強監管的威脅還高懸於頂，亞馬遜又撞上了歐盟調查。

美東時間 9 月 19 日周三美股盤前，負責反壟斷等競爭事務的歐盟委員會委員 Margrethe Vestager 在新聞發布會上表示，正在收集資訊，涉及有關亞馬遜收集其平台商家數據用於和其他零售商競爭的問題。

Vestager 說，為了全面了解上述問題，歐盟委員會已經向市場參與者發去了一份龐大的問卷調查。調查處於初期階段，還沒有正式啟動調查立案。「我們試圖保證能全面了解情況。」

CNBC 報導認為，Vestager 周三的表態意味著，亞馬遜面臨更多監管幹預，甚至可能被拆分。若違反歐盟的反壟斷法規，Vestager 有權判定對亞馬遜處以最高相當於公司全球營業額 10% 的罰款。

亞馬遜此後並未就歐盟展開反壟斷調查的 Vestager 上述言論置評。但投資者已經聞風而動，選擇拋售。

周三當天，亞馬遜股價逆轉前一日漲超 1.7% 的漲勢，低開低走，盤初一度跌破 1905 美元，跌幅接近 1.9%，領跌科技龍頭股，也拖累高開的納指盤初轉跌，目前跌約 0.35%。

今年以來亞馬遜股價累漲逾 60%，最近五天部分受貿易消息影響累跌逾 3%。

事實上，在本周一亞馬遜跌超 3% 當天，華爾街機構已經表達了對亞馬遜面臨政府加大監管的擔憂，對亞馬遜提出了主動拆分的建議。

花旗分析師在本周一報告中重申對亞馬遜的買入評級，確認 2250 美元的目標價，但認為亞馬遜應該將零售和雲端運算業務 AWS 拆分，以此規避川普政府對其的反壟斷審查，降低面臨監管加強的風險。

周三開盤前華爾街見聞 WEEX 文章指出，9 月 4 日亞馬遜的市值盤中剛剛破兆美元，椅子還沒坐熱就被投資者踹下寶座，因為市場上不少資深投資人士認為，亞馬遜不值這個價。

前華爾街某銀行資深分析師 Robert Riesen 表示，亞馬遜目前的股價營收比遠高於其他同類股票，如蘋果、因特爾、高通等科技界大佬。雖然亞馬遜 2018 年的營運狀況有提升，但他仍認為其基本面難以支撐 4.7 倍的股價營收比。

另外他還提到，雖然亞馬遜的收入達千億美元，但是利潤率還是很弱，如果算上資本租賃額，自由現金流幾乎為零。在通過 5 個維度的剖析後，他認為目前亞馬遜的估值是非理性的，經不起推敲。