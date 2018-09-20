巴隆周刊：港人看貿易戰如核武 若川普連任 全球供應鏈丕變

中美貿易戰劍拔弩張，香港人憂心忡忡。據巴隆周刊 (Barron's) 網站報導，香港大學經濟學教授陳志武 (Chen Zhiwu) 表示，近年來中國勞力成本逐漸攀升，工廠外移風潮已經開始，貿易戰恐怕會「迫使廠商加速轉移陣地」。

他說，如果川普在 2020 年競選連任成功，保護主義政策得以延續、甚至變本加厲，可能促使產線撤離中國大陸，遷往越南、柬埔寨、孟加拉等東南亞國家，若是製造業大量出走，不但中國的生意流失，全球供應鏈整體面貌也將全面改觀。

不過，報導指出，貿易戰傷及的不只是中國，中國國際經濟交流中心 (CClEE) 研究員徐長春 (Xu Changchun) 說，關稅也會打擊在中國大陸製造產品、然後再回銷美國的美國企業，連帶波及亞洲其他國家。

2012 年至 2017 年擔任香港特首的梁振英 (Leung Chun-ying) 表示，這場貿易戰將對亞洲許多國家產生「骨牌效應」，他對後續展望「不樂觀」。

報導引述香港前商務及經濟發展局局長蘇錦樑說：「川普目前正在做的事，有如核子武器 -- 它是全球貿易中的大規模殺傷性武器。」

他指出，川普引用世界貿易組織 (WTO) 的國家安全豁免條款，拆除「整個多邊貿易體系… 摧毀 WTO 規定，要重建可能需耗費數十年的時間」。

報導指出，在開放市場 40 年後，中國一直在推動技術領域的發展，一如其推出的「中國製造 2025」那樣，中國正在尋求轉型，以提升其中產階級收入，讓數百萬公民脫離貧窮。根據世界銀行的數據，儘管有數十年的增長，但人口高達 13 億的中國，其人均 GDP 仍在 8800 美元左右，而美國則為 59500 美元。

中國國際問題研究所的 Teng 說：「中國曾是一 T 恤杉銷售商，今天中國想成為一名銀行家」。他對川普「贏者全拿」的心態感到遺憾。

他說，川普此刻做的是非常令人感到羞辱的事情。對中國人，如果你顧及他們的顏面和國家尊嚴，從中獲益會比用武力來得多，但川普用錯了方法」。

美國決定下週一 (24 日) 起向 2000 億美元中國貨品徵收 10% 關稅。香港貿發局週二 (18 日) 公布將香港今年整體出口增長預測由 6%，大幅下調至 3%。