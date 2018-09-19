中美貿易戰再升級 港今年出口增長預測砍半 財爺：GDP可控

中美貿易戰再升級，美國決定下週一 (24 日) 起向 2000 億美元中國貨品徵收 10% 關稅。香港貿發局昨 (18) 日公布將香港今年整體出口增長預測由 6%，大幅下調至 3%。香港財政司司長陳茂波昨信心喊話，指香港已為中美貿易戰作充分準備，相信貿易戰對香港今年 GDP 的影響可控，對明年的增長會產生 0.2 至 0.4 個百分點的影響。

香港貿發局自 6 月起訪問約 500 名廠商，第三季出口指數下跌 18.3 點至 35.8，是自 2016 年第四季以來新低，亦是自 2006 年第二季以來最大的季度跌幅。

報告顯示，第三季約 36.1% 的受訪出口商指其出口表現已受到影響，當中 12.7% 更表達中美貿易摩擦對其公司出口表現有「十分負面」的影響，高於第二季時的僅 3%。

受影響的出口商中，53% 曾遭買家削減訂單量，另有 25% 指需要承擔因貿易摩擦而額外加徵的關稅成本﹔被取消訂單及壓價的更雙雙分別達 18%，以及不在中國採購亦達 13%。

受貿易戰影響的行業眾多，各主要行業都憂慮出口增長將放緩，當中尤以電子業為甚，指數由上季 55.2 下降至本季的 35.4﹔服裝業指數亦大幅下滑至 32.8，是眾主要行業之中最低。玩具業的指數 43.6，則是抗跌力最強的行業，其次是鐘錶業的 43.5 及機械業的 42.5。珠寶業的 38.5 跌勢持續。

貿發局指出，在出口單價方面亦預料短期會下降，導致整體出口價值下跌。貿易價值指數在 2018 年第二季創下 17 季以來最高水平，達 54.6，第三季已跌至 44.8，中止指數過去連續 5 季擴張的走勢。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指出，珠三角現時仍有 2 萬多港商，貿易戰持續的話，相信會有不少港商因生意縮減而要裁員，數年前民工提前返鄉潮隨時重現，另外預計 10-15% 港商經營會出問題，甚至結業。

他擔心「如果中美仍然無法談妥，關稅規模繼續擴大，如死結一般，那麼最嚴重情况，明年春節前半數港商倒閉也不足為奇」。

香港財政司司長陳茂波昨 (18) 日接受彭博採訪時表示，香港已為中美貿易戰作充分準備，相信貿易戰對香港今年 GDP 的影響可控，對明年的增長會產生 0.2 至 0.4 個百分點的影響。

陳茂波表示，港元聯匯制度非常穩固，對於近期的資本外流無須感到驚慌，因為全球金融危機以後，香港已資本流入 1300 億美元。

他估計，中美貿易戰對香港出口影響暫約為 3% 至 5%，過去 2 週香港樓市出現一些降溫的跡象。不過要說這是一個轉折點，或許還為時過早。但下行風險當然會越來越大，預計香港的利率將在 9 月份調升。

針對中美貿易摩擦對香港實質影響，香港特首林鄭月娥回應說：「香港從來都反對這些貿易保護主義，因為香港是世界貿易組織 (WTO) 成員，從來都支持自由貿易和經濟開放。」

她表示，現時因為已經進入徵收額外稅款，香港商務及經濟發展局將會啟動一些額外支援措施，目前應該是集中在貸款保證方面，即怎樣可以讓中小企能夠取得貸款渡過難關。