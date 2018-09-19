避貿易戰 港貿發局籲港商拓東協市場 申洲赴柬埔寨設廠

中美貿易持續角力影響香港出口商信心，香港貿發局建議港商宜開拓東南亞等新興市場，以分散貿易戰帶來的營商風險。

香港貿發局昨 (18) 日公布將香港今年整體出口增長預測由 6%，大幅下調至 3%。研究總監關家明指出，香港出口商宜多元化發展業務，開拓新興市場如東協國家。

關家明指出，過去 10 年，東協發展迅速，已成為具備經濟實力的地區。去年東協區內生產總值 (GDP) 合計達 2.76 兆美元，是世界第六大經濟體，預料未來年均增長 5%，至 2030 年將成為第四大經濟體。

貿發局經濟師袁淑妍也表示，東協城市化發展，加上住宅物業發展項目相繼落成，將刺激市場對家庭用品和小型家電的需求。隨着東協消費者的購買力不斷提高，加上健康意識提高和城市生活方式普及，消費者添置更多現代化小型家電。

2012 至 2017 年，印尼、馬來西亞和泰國的家電零售量持續上升，去年銷量合計達 9430 萬件，複合年增長率為 6.7%，預期至 2022 年，年銷售量將達 1.214 億件。

此外，東協中產消費者傾向把大量可自由支配的支出花在時尚產品上。根據貿發局的《東協中等收入消費者調查》，超過一半受訪的雅加達、吉隆坡及曼谷消費者表示，未來 2 年將會增加時裝產品方面的開支。

主要支出項目包括商務服飾 (28%)、便服 (26%)、鞋類 (22%)、配飾 (12%)、旅行用品和手袋 (8%) 以及眼鏡 (4%)。

袁淑妍指出，千禧世代是東盟最大的人口族群，也是最強大的消費者，要吸引千禧世代的興趣，必須適應不斷演變的媒體環境，通過相關內容和講述故事的方式接觸他們。

除了傳統的銷售渠道，袁淑妍建議港商考慮透過網上平台及社交媒體拓展東協市場。馬來西亞、泰國等國家的基建較成熟，有利發展網銷業務。而印尼的中產及年輕消費市場龐大，長遠而言，電子商貿潛力優厚。

袁淑妍認為，社交商貿為小型供應商及新晉品牌提供良機，測試東協的消費市場。

中美貿易戰變本加厲，已有港商轉移陣地求生存。申洲國際 (2313-HK) 昨表示，集團計劃斥資 1 億美元 (約港幣 7.8 億元) 在柬埔寨興建新生產設施。

申洲國際將在柬埔寨興建下游成衣生產設施，包括裁剪、縫製、印花、繡花、包裝、水洗等工序，並租賃土地、興建廠房及員工宿舍、興建基礎設施，以及購置機器及設備等。

申洲國際董事會認為，新生產設施將有助提高公司整體生產能力，紓緩目前公司產能緊張的問題。