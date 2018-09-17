黑石副執行長：下一次金融危機還遠 目前沒有衰退跡象

在金融海嘯發生 10 年後，眾多經濟學家與市場分析師均警告下次危機迫在眉睫之時，黑石集團 (Blackstone Group) 副執行長 Tony James 卻顯得樂觀，認為目前還沒有任何跡象表明，下一次金融危機很快會發生。

在上週六參加新加坡年度峰會期間，James 表示，目前局勢比 10 年前安全得多，銀行更加穩定，風險及監管上均有很大改善，企業不太可能從事風險行為，似乎還有一段時間，才可能見到問題。

他說：「上一次危機是一場可怕的危機，既是金融危機，又是經濟衰退。現在，我認為沒有任何經濟衰退，所以我認為還需要一段時間，這些因素才可能匯集。」

最重要的是，James 認為，現在沒有任何 10 年前金融危機的特徵出現，特別是缺乏風險系統下的過度支出。

不過，James 也承認，金融衝擊的性質是無法預測的，所以很難判斷何時壓力正在構建。

對貿易規則改變樂觀看待

目前市場大多擔心，正在進行的美中貿易戰可能引發全球性危機，James 表示，自己在這方面是「樂觀主義者」。

他表示，這些國家之間存在競爭，但更有共同利益，這會使他們在某一天達成協議，結束貿易衝突。

今年新加坡峰會的大部分討論，都集中在美國在國際關係中的角色轉變是如何「可怕」。但 James 反駁，認為過去的 70 年是一種失常。所以，這可能是「恢復正常」。尤其在貿易問題上，美國過去長期支持全球商業活動，重建歐洲及日本，既然目標已經實現，那麼期待改變是合理的。

James 認為，美國失去領導地位並失去經濟優勢的成本，因此想要他們所想的平等規則，仍有可能貿易規則改變，而不會阻止任何國家經濟繁榮。

認為最大的風險是貨幣貶值

他表示，黑石集團對亞洲最大經濟體熱情不減，尤其是中國，最近在金融領域開放進行了一系列改革。他補充說，他的公司在評估中國時看到的最大風險，並不一定是貿易爭端或政府阻力，而是貨幣。

他認為，這個時間點人民幣貶值或者允許人民幣走弱，會有一些好處，但這同時是個非常微妙的平衡，因為如果它走得太遠，就會引起踩踏事件，也會帶來與華盛頓的政治問題。