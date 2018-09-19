富貴鳥(01819-HK)境外審計師辭任 無法披露公司債券2018年半年度報告

富貴鳥(01819-HK)注意到，該公司在內地發行面值總額不超過8億人民幣的境內公司債券受託人國泰君安證券股份有限公司於2018年9月11日於上海證券交易所網站上刊登《國泰君安證券股份有限公司關於富貴鳥股份有限公司2014年公司債券的受託管理事務臨時報告》。

國泰君安於該報告中指出：1.為使該債券保證人林和平承擔保證責任，國泰君安代表已提供書面授權的該債券持有人於2018年8月27日就要求該公司實際控制人林和平承擔該債券本息兌付的保證責任一案向上海市高級人民法院申請立案。上海金融法院已於2018年8月30日決定受理本案；2.根據國泰君安於2018年9月7日獲取的福建省石獅市人民法院2018年5月14日出具的兩份《民事裁定書》和2018年6月28日出具的兩份《執行裁定書》顯示，該公司名下位於石獅市鴻山鎮科技園區的房地產以及所有的機器設備等固定資產已被石獅法院裁定交石獅市財政局間接全資控制的石獅市獅城融資保有限公司以物抵債，以償還獅城融資為該公司關聯方福建省富貴鳥礦業集團有限公司提供的擔保；該公司將無法在2018年8月31日前在上海證券交易所披露該債券2018年半年度報告，敬請債券持有人關注相關風險；4.該公司於2018年8月28日召開股東大會，審議通過選舉董事會及監事會成員的議案。

該公司已進入破產重整程序，根據《企業破產法》的相關規定，該公司重整期間，管理人履行下列職責：接管該公司的財產、印章和賬薄、文書等資料，調查該公司財產狀況，製作財產狀況報告，決定該公司的內部管理事務，決定該公司的日常開支和其它必要開支，管理和處分該公司的財產等；在重整期間，經該公司申請，法院批准，該公司可以在管理人的監督下自行管理財產和營業事務；及5.由於該公司管理層對該公司及中匯安達會計師事務所之間的合作及溝通表示不滿，且對中匯安達履行聘用缺乏信心。於2018年8月27日，中匯安達基於管理層的建議後提出辭任該公司境外審計師。該公司將在可行情況下盡快促使聘用新的境外審計師以填補中匯安達辭職所產生的空缺。