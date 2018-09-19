扣除額稅改方案恐衝擊財政 預計延後推出 林若亞條款如期推動

近年所得稅制多朝往減稅方向進行，今年初通過的「所得稅制改革方案」，淨稅損近 200 億元，本月初納稅者保護法預告修正，改變基本生活費計算公式，稅損也有 40 多億元；財政部原定 9 月底、10 月初推出還要推「扣除額改革方案」，但財政部長蘇建榮今 (19) 日表示，因稅損太高恐衝擊財政，將延後推出。至於大法官釋憲 745 號（林若亞條款）本會期一定會提出。

蘇建榮表示，據 2016 年綜所稅申報資料顯示，申報所得總額共 5.8 兆元，列報免稅額及扣除額 3.6 兆元，為綜合所得總額的 62%，等於真正可以課稅的部分只佔 37%。如果再加入目前擬出的扣除額稅改方案，包括增加長照扣除額、健檢可列舉扣除等，未來綜所稅列報免稅額及扣除額占所得總額的比重將提高到 76%，勢必會大力衝擊財政。

蘇建榮進一步指出，有關綜所稅的「扣除額稅改方案」原定 9 月底、10 月初推出，但因稅損太高恐衝擊財政，將通盤檢討，包括：標扣額、六項特別扣除額、各項列舉扣除額等，均為檢討範圍，財政部認為至少需要一年多時間觀察，最快觀察明年 5 月申報今年綜所稅時才知道最近一次的稅改效果，屆時搭配納保法每二年的滾動檢討，再考量修正方向。

至於原先包裹在扣除額稅改方案中，俗稱「林若亞條款」的薪資費用核實減除方式改革，則將如期推動，於下半年送交立法院審議，以因應大法官第 745 號解釋要求，儘量趕在明年 2 月 7 日前修正上路。