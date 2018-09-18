華固承建財政部新園區正式啟用 首筆地上權案「華固新天地」售逾八成

財政部今 (18) 由財政部長蘇建榮主持「政府辦公大樓落成暨喬遷剪綵揭牌儀式」。蘇建榮表示，政府辦公大樓歷時 2 年半興建，是國有財產署首次引進民間力量 - 華固建設(2548)，活化國有土地的成功案例。而華固建設於 2013 年與財政部國有財產署簽訂景美財訓所開發案合約，以 13.88 億元拿下華固首筆地上權案，承攬建造三棟財政部新大樓，以及五棟「華固新天地」大樓。華固董事長鍾榮昌表示，華固過去都在台北精華區蓋高級住宅，較少蓋小坪數產品，「華固新天地」則以中小坪數為主，規劃三房、兩房、一房一廳產品，並以平實的價格響應政府政策、回饋社會。



華固總經理洪嘉昇表示，去年受到公告地價調漲影響，導致「華固新天地」地租漲幅過大，為維護住戶權益，華固建設與財政部國產署進行仲裁調解，也成為「首宗」適用舊制的勝訴案件，國產署表示，「華固新天地」住戶今年開始適用新制，每年需繳納 3.5% 地租中，其中 2.5% 依照 2013 年當年公告地價計算，「固定」70 年內都不會變動，另外 1% 則是隨著每兩年調整一次的公告地價「浮動」計算，這 1% 其實也就等同於一般房屋地價稅的概念，「華固新天地」高地租解套，每年地租更是相對穩定。



「華固新天地」案仲裁打贏之後，購屋者信心回流，6 月起至今狂賣 100 戶。洪嘉昇指出，仲裁結果出爐，華固新天地的地租其中 2.5% 會以 102 年度公告地價為計算標準，70 年不動，另 1% 則隨公告地價浮動，有利消費者心態穩定，因此，6 月初到現在，賣出約百戶左右。而「華固新天地」共有 530 戶目前還剩約 100 戶可銷售。



洪嘉昇強調，華固新天地約 530 戶，當初預售時賣 300 多戶，後來因地上權疑問以及房市修正，有客戶選擇退戶。而華固建設就地租一事和財政部國產署進行仲裁，8 月底結果出爐有利於住戶，也讓消費者心態穩定下來，6 月初到現在共計賣出百餘戶。



洪嘉昇指出，華固新天地住宅主要購買者很明顯落在 40 歲左右，及 50-60 歲準備退休兩大族群，其中 SOHO 特區 (可設籍公司營利事業登記) 產品規劃 20 坪、30 坪；YOHO 特區產品規劃為 30 坪、45 坪；至於在貸款方面，有部分客戶手上就有房子，是拿以前的房子去貸款，並用整筆現金來支付，未使用到貸款，這個案從開始入住到現在，真正有動用到貸款住戶約七成左右。



洪嘉昇指出，華固新天地在貸款方面，可貸到七成並能夠分期付款，因為由華固整個信託給銀行，再進融資 (約 2% 左右)，銀行給多少利率，華固就是給客戶多少並未增加。而未來客戶若是想要出售房子，就承接原第一手的貸款。