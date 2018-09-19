中國對美大打「黃豆牌」的底氣在哪？

中國面對著龐大的黃豆進口需求，市場人士指出，中國或許只需要一個簡單的策略，就是減少豬飼料中黃豆粉的含量，即能大幅減少對美國進口黃豆的需求。

中國是全球最大的黃豆進口國，購買量占全球總量 60% 左右，而其中有 30% 來自美國。此外，中國也是世界上最大的豬肉生產國，進口黃豆大多由國內壓榨業者處理，將處理後的黃豆粉作為豬隻飼料的重要成分。

2017 年中國進口 127 億美元的美國黃豆，雙方保持了將近 36 年的貿易關係。如今，2018 年中美貿易戰開打，黃豆卻淪為角力戰場。4 月 4 日中國對黃豆等美國農產品加徵 25% 的關稅開始，中國就逐漸大幅縮減美國黃豆進口。

美國總統川普 (上)3 月 22 日簽署備忘錄，要求將對 600 億美元的中國商品加徵關稅，中美貿易戰隨即開打。(圖：AFP)

益海嘉里 (Yihai Kerry) 是中國最大黃豆壓榨商之一，該公司副主席穆嚴奎表示，中國能幾乎在沒有任何經濟痛苦的情況下利用儲備資源。

根據數據庫 (Factbox) 資料顯示，豬飼料中的黃豆比例從一般 20% 降至 12%，相當於每年減少最多 2700 萬噸黃豆進口，也就是等於去年中國黃豆進口的 82%。

中國專家和學者們表示，如此一來，中國農民就能減少近一半的豆粉供給量，而不會損害豬隻生長。

目前中國黃豆產業和政府深具信心認為，中國可以擺脫美國進口黃豆，連帶導致美國豆農大量減產。

近期美國黃豆出口委員會上，穆嚴奎強調，因應中美貿易戰，減少黃豆粉比例將是中國豆商更廣泛策略的一部分，中國將會利用油菜籽或棉籽等替代蛋白質來源、使用剩餘的黃豆庫存 (政府儲備和本地黃豆) 並持續增購從巴西和阿根廷進口的黃豆。

與會的美國普渡大學 (Purdue University) 經濟學家 Wallace Tyner 對此表示，美國和中國將因黃豆貿易戰而遭受同等的經濟損失，穆嚴奎提出的中國因應措施是可實現的，但他們 (中國) 每個人都要花錢。

然而，美國農業部 (USDA) 發言人 Tim Murtaugh 卻淡化了中美黃豆角力戰局，Murtaugh 表示美國政府正在分析黃豆進口需求，最終希望以更好的條件贏回中國市場。

7 月中華人民共和國國家發展和改革委員會目前正在與新希望集團、大北農、正大集團都在積極規劃變更豬飼料的豆粉內容比例，9 月中國進口美國黃豆也縮減至 70 萬噸，與去年比例大相逕庭。

此舉讓美國南達科他州黃豆農民 Bob Metz 非常擔憂，決定減少種植黃豆，改種植玉米，他表示中國一直是美國豆類的主要買家。

美國黃豆協會前主席 James Lee Adams 也表示，非常擔心長期培養貿易夥伴，可能在一夜之間失去。

今 (19) 日下午截稿前，美國大豆期貨價格上揚 0.43%，來到每公噸 817.50 美元。