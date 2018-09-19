美股盤前─貿易戰疑慮未除 三大指數期貨走跌

中美貿易戰疑慮未除，今 (19) 日美股盤前，指數期貨全面走跌。

台北時間週三晚間 8 點 30 分左右，美股三大指數期貨：

道瓊工業平均指數期貨下挫 0.08%，至 26279.0 點

那斯達克指數期貨走跌 0.18%，至 7511.25 點

S&P 500 指數期貨下跌 0.15%，至 2907.25 點

美國總統川普週一宣布，對價值 2000 億美元中國輸美商品加徵 10% 關稅，將自 24 日起實施並預計明年提高到 25%，週二中國以牙還牙，對美 600 億美元商品加徵 10% 的報復性關稅。

此外，川普再次對中國玩「兩面手法」，他於今日會見波蘭總統時向媒體表示，不排除美中兩國透過談判結束目前貿易戰的可能性，美國的協商大門永遠為中國開啟。

然而，隨著中美貿易戰拉長為持久戰，阿里巴巴董事局主席馬雲公開表態，就算美國總統川普退休，這場貿易戰仍將持續下去，時程恐長達 20 年。

個股方面，特斯拉 (TSLA-US) 受到美國司法部展開刑事調查的衝擊，今日盤前交易下跌 0.18%。半導體股 AMD 盤前走跌 1.82%；臉書 (FB-US) 盤前亦跌 0.47%。

經濟數據方面，美國 8 月新屋開工、營建許可數據、第 2 季美國經常帳資料即將公布。

大宗商品方面，黃金期貨價格上漲 0.45% 至每盎司 1208.30 美元；原油期貨價格持平，至每桶 69.59 美元，美元指數下跌 0.20% 至 94.03。