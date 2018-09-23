〈Q3財報搶先看〉飲料雙雄單季業績創高無虞 惟獲利恐不如營收增幅

連鎖飲料雙雄雅茗 - KY(2726-TW) 和六角 (2732-TW) 第 2 季起進入旺季，第 3 季更是全年銷售最高峰，7-8 月兩大業者均有明顯的營收成長，不過，法人提醒，仍要留意此兩家業者今年均積極擴張，產生的成本和費用較高，全年獲利成長恐不如營收的成長幅度，對於第 3 季單季獲利，仍不能過於樂觀。

雅茗今年上半年雖合併營收成長 12.63% 至 10.58 億元，但由於費用增加，使上年稅後純益反而衰退 28.37% 至 5812 萬元，每股純益 (EPS)1.77 元。

而六角併入中國杭州瑞里的二大手搖品牌營收後，上半年合併營收衝至 17.23 億元，增幅高達 57%，但同樣在毛利率大減 6.05 個百分點的衝擊下，稅後純益 6054 萬元，僅較去年同期成長 9.35%，EPS 更僅較去年同期增加 0.F01 元至 1.64 元。

進入第 3 季後，可觀察到隨著暑期旺季發威，雅茗 7-8 月合併營收為 4.12 億元，年增 13.81%，六角達 7.39 億元，年增 56.1%，市場一般預期，二家業者單季營收創新高應無疑慮，不過，法人仍提醒，由於成本和費用暫時沒有看到大幅降低的現象，第 3 季旺季獲利成長的幅度，恐無法如營收成長幅度大。

從個別業者來看，雅茗於去年第 4 季推出以黑糖珍奶為主力商品的全新品牌「喝嘛」，其開店和營運成本低於主力品牌「快樂檸檬」，且店點選擇可較為彈性、加盟門檻低，法人看好「喝嘛」將是推升雅茗 2020 年達 2000 家店目標的重心。

然而，雅茗指出，由於要為 2000 店打下堅實基礎，今年以來投資建置各部門資訊系統等，使費用提高，短期獲利表現還有待時間調整，法人認為，費用率提高屬短期現象，2019 年起可望見到投資建置良好成效。

而六角因併入瑞里茶飲，今年預計再展店 500 間，營收大幅成長無虞，法人估計，瑞里可為六角營收貢獻約 8-9 億元，不過，在中國競爭的市場中，後續展店效益尚待觀察，另一方面，轉投資王座餐飲在上半年認列虧損後，下半年的表現也將成為左右六角財報的重點之一。

王座日前直言，下半年要轉盈還是有挑戰，因此上資本市場時點延後，也不確定明年上半年能否成功上興櫃，不過，今年上半年已開出 10 餘家新據點，下半年也要再開約 10 家，又以獲利動能最強勁的杏子豬排為展店主力，為後市營運續添動能。