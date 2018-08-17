美食-KY跌慘 瓦城趁勢登餐飲股王大位 上櫃以來首見

受泛政治因素衝擊，在中國擁有 600 家 85 度 C 的美食 - KY(2723-TW) 近日股價慘跌，本周以來跌幅已近 15%，反觀瓦城 (2729-TW) 公布上半年獲利衝高後，股價持續在大盤強烈震盪下穩守，不僅已超越曾經的餐飲股王王品 (2727-TW)，也終於在上櫃近 6 年以來也超越美食，首次登上餐飲股王寶座。

85 度 C 遭中國網友批評是台獨企業，並揚言抵制，且目前中國多個訂餐 APP，如「餓了麼」、「美團」、「大眾點評」已經無法搜尋到 85 度 C。

由於美食在中國的 85 度 C 共有 600 餘家店，占整體營收比重高達 63%，投資人相當擔憂其第 3 季傳統旺季業績將因此大受衝擊，股價連日大跌，計算 3 個交易日來市值已蒸發約 70 億元。

反觀瓦城，第 2 季單季稅後純益 9769 萬元，年增 14.18%，每股純益 (EPS)4.2 元，創單季新高紀錄，上半年稅後純益 1.9 億元，年增 9.4%，EPS 8.15 元，賺贏美食 EPS 5.95 元，成觀光股中獲利最好的公司，也因此股價相對有撐。

瓦城隨著店數規模擴大有助採購成本下降，使上半年毛利率年增 0.62 個百分點至 54.08%，公司樂觀預期，今年營運會較去年更好。

另一方面，瓦城今年更也不同於以往保守作風，開始引進國外知名品牌來台快速挹注集團營運新動能，第 1 個品牌是日本知名鬆餅「Eggs’n things」，目標成為台灣最佳的國際餐飲品牌的合作平台，後市成長力仍不容小覷。