中保布局智慧城市整合業務 估2020年占營收比重逾兩成

中興保全 (9917-TW) 刪減人力成本過高的駐衛保全營收比重，並積極布局智慧城市業務，跨入營建業的智慧大樓智慧化工程，業務範圍涵蓋弱電、消防、電氣、空調等，並與該領域業者策略結盟，搶食智慧城市市場大餅，預計至 2020 年，智慧城市相關業務，將占營收 21%。

就中興保全在今 (19) 日的法人說明會中提出的業務比重規劃，駐衛保全業務營收比重將由 2017 年的 16% 降到 2020 年 10%。

中興保全今年上半年營收為 65.71 億元，年增 2.7%，營業利益率為 18.87%，較去年同期成長 2.34 個百分點，稅後純益為 9.96 億元，年減 22.81%，每股純益為 2.26 元；中保近幾年公司朝智慧城市布局，成效逐步顯現，與智慧城市業務相關的子公司今年營收成長表現亮眼，像是以停車場管理為主的國雲停車今年 1 月至 8 月營收成長 690%，中保防災成長 273%。中保補充，因為物聯網技術，有了新的創新服務模式，不僅提升營收，更帶來高獲利。

中保表示，自 2015 年推出中保無限＋後，改變長久以來企業客戶與家庭客戶占比結構，家庭客戶佔比從 20% 朝 30% 邁進。參考日本市場經驗，日本系統保全市場的家庭用戶滲透率約 4-5%，而目前台灣不到 1%，潛在客戶機會高達 860 萬戶；而日本商業用戶滲透為 10-15%，台灣為 10%。有鑒於此，中保今年 8 月組織調整，新成立「智慧系統本部」全力搶攻家庭與企業用戶市場，目前中保無限＋客戶數已突破 5 萬，下半年有機會挑戰新高。

而全球智慧城市 2020 年市場規模為 7500 億美元，未來智慧科技將改變民眾生活，智慧城市由封閉獨立變成開放互聯、民眾從被動角色轉為主動參與。看好智慧城市將成爲下一波產業成長動能，而機電工程是智慧城市的基本架構，中保今年 8 月中保進行組織調整，除「智慧系統本部」以外，同步新成立「智慧城市本部」。

中保整合集團資源，將原有新建築、消防等部門、關係企業台濼控制，與中保無限＋物聯網技術串連，跨入營建業的智慧大樓智慧化工程，主攻機電工程，業務範圍含弱電、消防、電氣、空調等，並與相關領域業者策略結盟，共同搶食智慧城市的大餅。

中保表示，中保今年已陸續承接金額近億元的建築機電系統整合案，如桃園平鎮新富果菜市場改建案，承攬金額為 8017 萬，與林口果菜市場改建案，承攬金額為 6821 萬，合計金額近 1.5 億元，未來可帶給中保更大合併營收與獲利。

中保規劃業務比重調整方向。(鉅亨網記者張欽發攝)

中保指出，這幾年中保計畫性調整組織體質，業務方向也逐漸轉型，將經營版圖跨出原有的保全服務，擴大布局至智慧城市相關產業，以增加新的業務動能。並由建築含弱電、消防、電氣、空調等機電系統整合切入之後，後續承接住戶的系統保全、智慧家庭服務，帶動成為一條龍的服務及營收。