中保股東會通過配息4元 今年EPS目標定為5元或小幅成長

中保 (9917) 今天召開股東會，承認 2017 年財報，全年每股盈餘達 5 元，創歷史新高，會中通過配發 4 元現金股利。中興保全 2017 年合併營收為 130.5 億元，較去年同期減少 3.16%，營收減弱主要受運鈔保全價格競爭、公司駐衛保全政策調整與結束無發展性子公司營運等經營策略影響，全年稅後淨利為 22.35 億元，較前一年成長 247.48%，每股稅後盈餘達 5 元。



中保去年獲利大增主要為業外投資國產建材實業獲利增加，使得全年獲利創歷史新高紀錄。



董事長林孝信指出，2015 年推出《中保無限＋》物聯網 IOT 系統，使保全系統正式走入無限化時代，並使台灣邁入物聯網新世紀，2016 年成立《中保無限＋》生活館，將實體通路結合虛擬平台，把中保行銷模式推展至虛實整合型態。2017 年強化虛實整合行銷模式，建立「智慧宅」，提供食、醫、住、行及娛樂等各項「在宅生活服務」。



林孝信進一步表示，今年營運重點持續去年《中保無限＋》物聯網 IOT 系統的整合服務，增加更多 AI 智慧化商品與功能，以提升客單價。另外也提供更多《無限＋》APP 功能，手機與新的科技產品連動整合功能，提升客戶黏著度。



中保今年除「中保無限＋」系統平均客單價提升、客戶數持續增加外，還將主打智慧城市、健康照護二大產品。



展望 2018 年，中保今年雖沒有售地業外收益，但在客單價調漲及系統客戶數增加 20％下，也把今年 EPS 目標定為 5 元或小幅成長。

