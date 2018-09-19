天然氣市場上的俄美博弈：俄羅斯大力推進北極圈基建項目

普丁政府毫不掩飾他們在全球天然氣市場的勃勃野心。

俄羅斯人正忙於加大北極圈地區重大氣田項目的天然氣開發，擴大北部天然氣運輸走廊，意圖將更多天然氣運往歐洲市場。

不過，遠隔重洋的美國也虎視眈眈地盯着俄羅斯天然氣在歐洲市場上的市佔率。

重大工程支持天然氣擴產

俄羅斯最大的天然氣生產商俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）本月上旬公布了重大工程進展：Bovanenkovskoye 石油凝析氣田的第三個，也是最後一個生產設施即將建成。公司開始啟動核心工藝設備，調試計劃將於今年進行。

Gazprom 預計，第三個生產設施投入使用後，Bovanenkovo 地區的天然氣年度產量有望達到 1150 億立方米。

（圖為亞馬爾半島最大氣田 Bovanenkovskoye 氣田的第三個天然氣生產設施項目）

此外，Gazprom 此前已決定在 2019 年啟動亞馬爾半島上的另一個大型氣田 Kharasaveyskoye 石油凝析氣田的全面前期開發工作，那將使得亞馬爾地區的年產量進一步增加 320 億立方米。

（圖為亞馬爾半島另一個大型氣田 Kharasaveyskoye 氣田項目）

Gazprom 公司希望在 2023 年之前將北極圈地區的天然氣年度產量提升至超過 1500 億立方米。

這一龐大計劃意味著，這兩大俄羅斯氣田的總產量將超過挪威全國的天然氣產量（去年的年產量為 1220 億立方米）。

這只是計劃開發的天然氣產量，更引人矚目的是俄羅斯天然氣的驚人開發潛力——Bovanenkovskoye 石油凝析氣田是亞馬爾半島上的最大氣田，估計擁有 4.9 兆立方米天然氣儲量。Kharasaveyskoye 氣田的潛在儲量估計有 2 兆立方米。

除了上述兩大氣田之外，俄羅斯還擁有潛在儲量達 7.7 兆立方米的 Tambey 地區氣田，以及若干海上大型氣田。

Gazprom 相信，亞馬爾半島上的天然氣年度出口量最終將能夠多達 3600 億立方米。

去年，Gazprom 的天然氣總產量達到 4710 億立方米，出口規模達到 1994 億立方米，這是有史以來的最大規模。

根據能源部長亞歷山大 · 諾瓦克（Aleksandr Novak）4 月份的說法，從全國範圍看，俄羅斯天然氣去年的產量達到 6910 億立方米，為 17 年來最高紀錄，出口量更是達到了創紀錄的 2240 億立方米。

（圖為位於歐洲和俄羅斯亞馬爾半島之間新的天然氣管道基礎設施延伸段）

亞馬爾半島屬於亞馬爾 - 涅涅茨自治區。該自治區的首府 Salekhard 享有俄羅斯「天然氣之都」的美譽。該地區擁有世界上最大的天然氣儲藏區，蘊藏着 40 多兆立方米天然氣，占俄羅斯天然氣儲量的 85%，占世界天然氣探明儲量的 37%。

擴產背後——持續增長的歐洲需求

歐洲市場對天然氣的需求正進一步增長。

受罕見熱浪影響，今年歐洲市場上的天然氣供應一直處於較為緊張的狀態。在去年經歷了十年來最寒冷的一個冬季之後，歐洲的天然氣庫存也低於往年。

歐盟委員會在歐洲天然氣市場第第一季報告中表示，歐洲天然氣儲存水平降至 18%，遠低於五年範圍內的儲存量。到冬季結束時，比利時，法國和荷蘭等國的天然氣庫存水平下降至產能的 10% 以下，由於英國的天然氣需求量很大，這導致上述這些國家今年冬季的天然氣消耗量巨大。

伴隨著需求強勁和供應緊張，歐洲西北部的天然氣期貨價格不斷上漲，英國天然氣價格甚至飆升至夏季最高點，荷蘭的天然氣期貨合約價格也在上漲。隨著冬季逐漸臨近，預計該地區供應會越來越緊張。

與此同時，俄羅斯正面臨複雜的外部挑戰、非法制裁和融資問題。

俄羅斯天然氣的重要目的地——歐洲

這些來自俄羅斯的天然氣，有很大一部分都是針對歐洲消費者的。

未來數月，Gazprom 將完成 970 公里長的 Ukhta–Torzhok 2 天然氣管道項目建設。儘管該項目位於俄羅斯北部，但它將把更多天然氣從俄氣位於亞馬爾半島的新氣田輸送到該國西北部地區。這將增加 450 億立方米的北極天然氣對外輸送能力。

Ukhta–Torzhok 2 天然氣管道項目最終將與極具爭議的北溪管道（Nord Stream）2 號線相連——後者的起點將在俄羅斯西北部地區。北溪管道項目的重大任務是穿越波羅的海，把俄羅斯天然氣輸往歐洲。根據目前的計劃，該管線將在 2019 年年底前建成。

無論是俄羅斯還是歐洲，北溪管道 2 號線的意義都十分重大——該管線的設計能力是每年輸送 550 億立方米天然氣。一旦這條長度為 1200 公里的輸氣管線成功輸通，進入歐洲的俄羅斯天然氣規模預計將翻倍。Gazprom 是北溪 2 線股份公司的唯一股東。

計劃中的線路繞過了斯洛伐克、波蘭等陸路的中東歐國家，這些國家無法收取豐厚的天然氣過境費。比如，烏克蘭每年向俄羅斯收取的天然氣過境費高達 20 億美元，是國家財政收入的一個重要來源。俄羅斯則可以直接向其最重要的天然氣買家德國輸氣，普丁政府要想切斷經過東歐國家的現有管道就會更容易。

顯然，這與歐盟近年來力圖減少歐洲對俄羅斯天然氣的依賴的努力背道而馳。

俄羅斯天然氣去年占據了 34.7% 的歐洲市場。今年，這一市場市佔率很可能進一步增長，主要的增量貢獻者將是來自極端嚴寒地區的亞馬爾半島天然氣。

除了歐洲之外，俄羅斯還希望增加對中國的天然氣供應。上周，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 在海參崴的東方經濟論壇上表示，俄羅斯和中國希望儘快就來自西西伯利亞的天然氣供應達成協議，兩國領導人已經討論了這一事宜。

歐洲天然氣市場的俄美之爭

眼看着俄羅斯人將規模龐大的天然氣源源不斷地輸送到歐洲，賺取巨額收入，美國人眼紅了。他們不惜以「胡蘿蔔加大棒」的方式對歐盟施壓，希望與俄羅斯競爭歐洲天然氣市場。

美國政府在國際舞台上高調批評德國在西方與俄羅斯外交衝突之際無視盟國的利益，向俄羅斯輸送資金。7 月 1 日，川普甚至批評德國的能源政策是讓自己成為「俄羅斯的人質」，稱「向俄羅斯輸送天然氣美金是不可接受的！」美方還曾傳出希望對參與北溪 2 號管線項目的企業予以制裁的消息。

美國能源部副部長 Dan Brouillette 不久前接受德國媒體採訪時明確表示，預計美國企業最遲將在四年內開始向德國供應液化天然氣（LNG）。

不過，美國的天然氣比俄羅斯通過管道輸送的要昂貴得多。Dan Brouillette 在採訪中也承認了這一點。

不過 Dan Brouillette 還表示，美國的 LNG 將為德國市場上的俄羅斯天然氣設置價格天花板，「美國 LNG 在這之後，俄方天然氣公司就不可能漫天要價了。」