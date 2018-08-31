數字旗下「結婚吧」推免費線上婚顧 詢問量增兩倍

數字 (5287) 旗下婚禮服務平台「結婚吧」，繼今年 4 月推出行動 APP 後，首創真人線上婚顧、智慧檔期推薦和行動通訊「聊吧」等三大新功能，上線一個月即有近千人在免費詢問線上婚顧。數字提到，「聊吧」可讓新人可以更快獲得婚禮店家的回應。商家回覆平均時間較先前提升了 6 倍，七成新人可以在 3 小時內獲得店家的回覆。目前每日詢問筆數最高單日突破 400 次，詢問量成長 2 倍。數字表示，「聊吧」除可解決網友婚顧相關問題；智慧檔期推薦更幫上千對新人動態找出有檔期的店家，而「結婚吧」新升級的智慧檔期推薦服務，透過互動表單詢問新人問題，並僅推薦符合條件、檔期的婚禮店家，平均可為新人省下 2 小時比較的時間。



「結婚吧」營運主管林俊吉分享，台灣結婚率年年下滑，「結婚吧」成立的使命就是要用數位化讓結婚更簡單，因此找來 10 年經驗的資深婚顧真人線上回答疑難雜症，上線一個月已有近千人諮詢，每日解決新人上百筆問題，讓新人結婚更順利。



「結婚吧」成立於 2016 年，成立 2 年已成為全台婚禮店家數量第一的網站，高達兩千多家婚禮店家入駐，上傳作品數已突破百萬張；同時，累積 10 萬筆真實新人評價，讓新人一站式購足婚禮服務。

