A股今日再度放量大漲 熊市兩長陽反彈說來就來？

截至收盤，滬指收報2730.85點，漲1.14%，成交額1401億;深成指收報8248.12點，漲1.41%，成交額1798億;創業板收報1392.40點，漲1.10%，成交額526億。今日，滬股通淨流入7.79億，深股通淨流入1.59億。

自6月底以來，過去連續12週逢週三A股無一例外都出現下跌，這次魔咒終於被打破了，兩市今日再度放量大漲！連續兩日，收了久違了2根大陽線，股評大師們念叨的“金九銀十”的行情真的說來就來了?滬指昨日死活不破2638，在毛衣戰加稅的利空靴子落地之後，國家隊說拉就拉，一點都不含糊，而後兩市放量反彈，猝不及防就給了大家一波吃飯行情。

昨日，大資金們利用國常會的時間差和預期下的大基建直接讓整個板塊集體高潮了；借著春風上漲的勢頭，今日早盤兩市股指小幅低開後乘勝追擊進一步震蕩走高，其中大盤在地產和石油等權重帶動下一路上行，隨後創業板指快速跟進，滬指更是一舉站上20日、30日均線，個股亦是普漲一片。滬指一路上揚，量能持續放大，權重、題材合力表現，地產股集體大漲，激活市場人氣，可燃冰、兩桶油等概念近期頻繁活躍，白酒、家用電器大消費板塊的藍籌股也受資金青睐。午後A股市場人氣全面復蘇，國產芯片、粵港自貿、國產軟件等題材股拉升，5G產業鏈個股出現了領漲態勢，儘管指數在尾盤高位震蕩，但總體來看，昨日市場中陽反彈之後，今日再次收中陽的助推讓市場迎來久違的普漲態勢，做多氣氛明顯回暖，兩市成交額顯著放大，兩市成交額重回3000億元，短線A股的活躍度大大提升，有利於後續行情的演繹。

盤面上，保險、銀行、房地產、石油、釀酒、家電、軟件、有色、電子等行業漲幅居前。概念股方面，國產芯片、3D玻璃、水利建設、超級品牌、快遞概念、粵港自貿、租售同權等漲幅居前。

受益於政策利好刺激 地產和大基建板塊聯袂發力

昨晚發改委稱力爭年内再開工一批重大項目，強化明後年項目儲備，今日大基建板塊再度強勢，山東路橋(000498-CN)、達剛路機(300103-CN)等多隻個股漲停;直接受益於個稅房貸利息抵扣醞釀細則政策利好刺激，地產板塊中世榮兆業(002016-CN)率先漲停，萬科A(000002-CN)和招商蛇口(001979-CN)聯袂大漲;而水利基建板塊表現則更加搶眼，達剛路機(300103-CN)強勢三連板，山東路橋(000498-CN)等多股也紛紛跟風漲停;深圳國資改革板塊午後異動，深振業A(000006-CN)直線封板，深物業A(000011-CN)大漲7%;軍工板塊尾盤再度衝高，龍頭博雲新材(002297-CN)五天四板，貴航股份(600523-CN)隨後漲停;另外，匯源通信(000586-CN)，科新機電(300092-CN)等多股連續漲停，連板股數量明顯增加也間接說明市場風險偏好有明顯回升。

政策暖風頻吹 重磅利好刺激市場做多熱情

消息面上，為了對衝出口衝擊併進一步為宏觀經濟託底，剛剛召開的國常會聚焦短板擴投資，下半年在基建環保領域將加碼發力，在當前的經濟背景下，基建的推進無疑會再次拉動經濟回暖。另外，發改委消息稱重大水利工程將加快建設，在建投資規模已超萬億元，重大水利工程的實施有望給從事基建工程和管材生產的企業帶來更多訂單；人工智能領域也是近期熱點，隨著2018世界人工智能大會在滬召開，上海人工智能產業基金發起設立，共計170億。同時中央高層也明確強調在社保徵收機構改革到位前，要一律保持現有徵收政策不變，總體上不增加企業負擔；關稅利空出儘疊加擴基建和變相減負，這幾則利好無疑為這輪超跌反彈保駕護航。

此外，預計降低社保費率政策有望年内出台，此外中國央行17日通過2650億元人民幣MLF操作，提前釋放流動性，好於預期。另據悉目前有關部門正在緊鑼密鼓地製定住房貸款利息或者住房租金等6項個稅專項附加扣除的細則，據悉個稅專項附加扣除將會採用一定限額或定額標準，專家稱這將刺激剛需入場，可以間接帶動住房一二級市場的活躍，不排除對房地產出售和出租價格形成推動作用；此外，A股納入富時羅素國際指數也是一個超預期的利好有望給A股註入做多能量。上週五，國際指數公司富時羅素表示最早將於9月17日-21日作出是否納入A股的決定，納入的權重可能高於0.8%，比例或超MSCI，理論上這有望給A股帶來5000億美元，即超過3萬億元人民幣增量資金。

反彈當然是好事 但别“好了傷疤忘了痛”

今日，房地產、油服成為帶動市場上行的主要力量，在中國石油等石化股、保險股等指標股的牽引下，上證指數出現了相對強硬的走勢。進而帶動了整個A股市場的活躍，兩市成交量也明顯有所放大，短線A股的走勢的確有所企穩。就目前來看，超跌反彈的概率較大，做多氣氛回暖明顯。

有反彈當然是好事，但别好了傷疤忘了痛。連續兩日中陽雖然刺激了被深套“韭菜”們盼漲的心，以目前A股所處的内外大環境來看，兩根乃至三根陽線也不太能輕易改變投資者三觀的，這一波“吃飯”行情權且就當是近期急劇縮量後的情緒性大反彈吧！另外，從央行和財政部此前官方口吻來看，基建領域更集中有效投資，不會再出現大水漫灌的情形，所以預計大基建這輪空間不會太大。此外，隨著中秋國慶雙節逐步臨近，部分資金可能會逢高流出，這也不利於反彈可持續性，短期來說對於反彈力度我們還是不可有太過樂觀的預期。就算真的是有所謂的“金九銀十”，要有像樣級别的回血行情也很可能會延遲到國慶後。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)